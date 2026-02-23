מנות סמים מוכנות לחלוקה נתפסו ברכב באשקלון

כמות גדולה של סמים התגלה אמש (ראשון) במסגרת פעילות משטרת אשקלון בה נעצרו 3 חשודים. במהלך הפעילות עצרו הבלשים את השלושה שנסעו ברכב, לאחר שחשדו כי השליכו ממנו חומר הנחשד כסם מסוג קריסטל, במשקל של כ-100 גרם.

ברכב נערך חיפוש שם התגלו חומרים נוספים החשודים כסמים מסוגים שונים, כשהם מחולקים ומוכנים להפצה. כל השלושה הועברו להמשך חקירה במשטרת אשקלון ומעצרם הוארך על ידי בית המשפט.

סנ"צ אלדד אליאשיב, מפקד תחנת אשקלון, מסר כי "שוטרי התחנה ימשיכו לפעול בנחישות ובאופן יזום נגד גורמים עברייניים העוסקים בסחר בסמים, במטרה לשמור על שלום הציבור וביטחונו".