ברנז'ה: איש היח"צ הסרוג הודיע על סגירת המשרד

אחרי 8 שנות פעילות הודיע עובד פרל, בעליו של משרד יחסי הציבור "פרסום עובד" על סגירה. פרל מתמודד עם פוסט-טראומה מהמלחמה ויתמקד בזמן הקרוב בשיקום

הסיבה המרכזית לסגירת המשרד היא הטיפול אותו עובר פרל בעקבות פוסט טראומה מהמלחמה, בהם שימש כמרכז הפעילות של מחנה שורה. אחרי 450 ימי מילואים הוא הודיע בקיץ על יציאה לחופשה וכעת על סגירת העסק.

בפוסט הפרידה הוא כתב: "את הקורונה ניצחנו. הגענו למלחמה בתקופה נהדרת, לאחר תקופה ארוכה של שירות מילואים במלחמה, חזרתי למשרד מתוך רצון כן לבנות מחדש ולהמשיך קדימה. מתוך האמונה הזו גם לקחתי הלוואה משמעותית כדי להחזיר את הפעילות למסלול ולהרחיב את המשרד.

אלא שלאחר זמן מה התברר שאני מתמודד עם פוסט-טראומה ונכות שנגרמו כתוצאה מהשירות. למרות הרצון להמשיך, המציאות הזו מחייבת אותי לעצור, לקחת אחריות מלאה על הבריאות שלי, ולהקדיש את הזמן הקרוב לשיקום מלא".

את הדברים סיים במילים: "אני מאמין בסגירות מסודרות, באחריות אישית, ובהסתכלות קדימה. זהו סיום של פרק משמעותי, אך לא סוף הדרך".