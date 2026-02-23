מח"ש הגישה כתב אישום נגד שוטר מהצפון, בחשד כי לאורך שנים הפעיל אלימות ואיומים כלפי בת זוגו, לעיתים בנוכחות בתם הקטינה. לפי הנטען, במספר מקרים הצמיד אקדח לראשה של המתלוננת ולראשה של הילדה

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד שוטר מאזור הצפון, בחשד לאלימות מתמשכת ואיומים כלפי בת זוגו, לעיתים מול בתם הקטינה.

לפי כתב האישום, לאורך שנות נישואיהם נהג השוטר, במספר רב של מקרים, להפעיל כלפי המתלוננת אלימות פיזית ומילולית, לאיים עליה ולהשפיל אותה. על פי הנטען, ההתנהלות יצרה אווירה מאיימת בתוך הבית והטילה פחד מתמשך על בני המשפחה.

עוד נטען כי בכמה אירועים שונים עשה השוטר שימוש בכלי ירייה בצורה מסוכנת. בין היתר מיוחס לו כי הצמיד אקדח לראשה של בת זוגו ולראשה של הקטינה, וכן התנהל ברשלנות עם הנשק בנוכחות הילדה ואף אפשר לה גישה לאקדח.

השוטר נעצר לפני כשבועיים על ידי צוות צפון במחלקה לחקירות שוטרים, ומאז הוארך מעצרו מעת לעת. כתב האישום מייחס לו עבירות של תקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות, איומים ופזיזות ורשלנות בכלי ירייה.

במחלקה לחקירות שוטרים מבקשים מבית המשפט להותיר את השוטר במעצר עד לסיום ההליך המשפטי נגדו.