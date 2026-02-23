לפיד: "המחנה צריך להפסיק לעשות שטויות ולהתמקד במטרה. אין מקום לטעויות. יש מולנו יריב קשה ונואש. על המגרש יש רק מפלגה אחת כזו: יש עתיד היא המפתח לנצחון"

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר היום (שני) בפתח ישיבת סיעת יש עתיד: "המחנה צריך להפסיק לעשות שטויות ולהתמקד במטרה. אין מקום לטעויות. יש מולנו יריב קשה ונואש".

הדברים המלאים: "בשבוע שעבר עמדתי פה ואמרתי למחנה כולו: "אם לא נתעשת, אם לא נפסיק לריב בתוך המחנה, לא ננצח בבחירות." פרצה סערה גדולה, כולם אמרו לי: "איך אתה אומר כזה דבר? ככה לא בונים תודעת נצחון."

לפיד: " אין מקום לטעויות"

"אני רוצה להגיד מכאן למחנה: בחירות לא מנצחים בדיבורים על תודעה. אני מזהיר את כולם משאננות ובטחון עצמי מופרז. המחנה צריך להפסיק לעשות שטויות ולהתמקד במטרה. אין מקום לטעויות. יש מולנו יריב קשה ונואש. יש להם כסף, יש להם ערוצי טלוויזיה, הם חסרי מעצורים לחלוטין. אפשר לנצח, צריך לנצח, אבל זה הולך להיות קשה. מי שחושב שזה יהיה קל, לא מבין איפה הוא חי".

"בחירות מנצחים במשמעת ברזל. בחירות מנצחים בזה שיש לך אנשים שהולכים מדלת לדלת כדי להעלות את אחוזי ההצבעה. בחירות מנצחים כשכולם יודעים מראש שלא תכנס בשום תנאי לעוד ממשלה של נתניהו, ולא תכנע לחרדים".



"הבחירות האלה הן הכי קריטיות בתולדות המדינה. לבטחון, לכלכלה, לדמוקרטיה, לשלטון החוק. זה לא הזמן להימורים, צריך ללכת על בטוח. מה שמנצח בחירות הם מקצוענים חדורי מטרה שיודעים מה הם עושים, רצוי כאלה שכבר עשו את זה פעם".

לפיד: "רק עלינו אפשר לסמוך"

"על המגרש יש רק מפלגה אחת כזו: יש עתיד היא המפתח לנצחון. יש הרבה אנשים מצויינים במחנה, אין לי מילה רעה עליהם, אבל רק עלינו אפשר לסמוך".

"בגלל שהמחנה שלנו מפוצל הוא מוכרח ציר מרכזי שאפשר לסמוך עליו. יש עתיד היא הציר המרכזי. פה סביב השולחן יושבת הקבוצה הכי טובה, מנוסה ומחוייבת בפוליטיקה הישראלית".

"הם אלה שנשארו פה ונלחמו. בנט ואייזנקוט וגולן הם שותפינו, אבל הם לא חברי כנסת, הם לא פה, אז כולם כעסו עלינו על זה שהממשלה לא נפלה כי אנחנו היינו היחידים על המגרש. לא ברחנו מאף קרב. עצרנו את חוקי המהפיכה המשטרית, עצרנו את הכספים לחרדים, שלוש שנים אנחנו עוצרים את חוק ההשתמטות".

יש עתיד היא היחידה שניצחה את נתניהו

"מעבר לנבחרת שיושבת פה יש לנו גם ראשי ערים ומועצות איזוריות בכל הארץ, יש יותר ממאה חברי מועצה, יש 38 אלף פעילים מאורגנים בקבוצות ווטצאפ. 14 שנה בנינו את זה. כוח אדיר, יציב, חזק, מוכן ליום פקודה".

"ככה מנצחים. יש לנו את השטח, את הנסיון, את עמוד השדרה. אני אדע גם לעשות את האיחוד הנכון ברגע הנכון, אבל אם אתם רוצים שיהיו איחודים, יש עתיד צריכה להיות גדולה – רק ככה נוכל לגרום לכולם לעשות את הדבר הנכון".

"יש עתיד היא היחידה שעשתה את זה בעשרים השנים האחרונות, אני היחיד במחנה שצלצל לנשיא ואמר, "אדוני הנשיא, עלה בידי." אם אתם רוצים שזה יקרה שוב - זה מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב מכולם: לנצח בחירות ולהקים ממשלה".