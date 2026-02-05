לוסי אהריש תוקפת: "מתביישת שהצבעתי לו בבחירות"

המגישה לוסי אהריש לא נשארת חייבת. בראיון סוער שהעניקה היום (חמישי) לתוכנית "מרחב'ית" בכאן רשת ב', הגיבה אהריש למתקפות נגדה בעקבות דבריה מהשבוע שעבר, אז אמרה כי "הערבים יגיעו בהמוניהם לקלפיות, אינשאללה". בראיון הנוכחי, היא בחרה להשיב אש לעבר המערכת הפוליטית מימין ומשמאל.

אהריש התייחסה לביקורת על השימוש שלה בביטוי "בהמוניהם" והפנתה אצבע מאשימה ישירות לעבר ראש הממשלה: "בנימין נתניהו הוא זה שאמר 'הערבים נוהרים לקלפיות'", הזכירה אהריש, כשהיא רומזת למוסר הכפול, לשיטתה, של אלו שתקפו אותה על הבעת תקווה למימוש זכות ההצבעה במגזר.

"מצטערת שהצבעתי לגנץ"

במהלך הראיון, אהריש לא חסכה בשבטה גם מהצד השני של המפה הפוליטית. היא תקפה בחריפות את חברי הכנסת שמצהירים כי לא יישבו בממשלה אחת עם המפלגות הערביות, וטענה כי מדובר בפסילה לא לגיטימית של ציבור שלם.

הפתעה נרשמה כאשר אהריש הפנתה ביקורת אישית וישירה כלפי יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ. "אני מצטערת שהצבעתי לו בעבר", הצהירה המגישה, תוך שהיא מביעה אכזבה מהתנהלותו הפוליטית ומהקו שמוביל חבר הכנסת אל מול הציבור הערבי ונציגיו.

סערת ה"אינשאללה": הבעת תקווה או התערבות?

כזכור, הסערה החלה בתוכניתה של אהריש ברשת 13, שם הביעה משאלה לראות אחוזי הצבעה גבוהים בחברה הערבית בבחירות הקרובות. בעוד שבימין תקפו וטענו כי מדובר ב"תעמולה פוליטית במימון ציבורי", אהריש עומדת על שלה וטוענת כי מדובר בשימוש שגור בשפה שמטרתו לעודד מעורבות אזרחית ותו לא.