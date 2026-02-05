הרב הסרוג: "שלושה סדרי גמרא בישיבה? תביאו הוגים ופילוסופים"

בשיחה פתוחה בפודקאסט של ישיבת עכו, מותח הרב דני לביא ביקורת על הנתק בין עולם הישיבות לחיי המעשה: "לא יכול להיות שנעסוק בהכנה לצבא ולא בשאלות הקיומיות. האקדמיה היא לא דבר שסותר את התורה"

בפרק מיוחד של הפודקאסט "עכו לטובה" מבית ישיבת ההסדר עכו, אירח קובי טוגנדהפט (חצר"מ בישיבה) את הרב דני לביא לשיחה נוקבת על עתידו של 'בן הישיבה' בעולם המודרני. הרב לביא, ר"מ בישיבת אלון מורה ומייסד מכון 'עולמות', טוען כי הגיע הזמן לנער את התפיסות המקובלות ביחס שבין הקודש לחיי המעשה.

"לצאת מהישיבה לעולם המעשה זה כמעט כמו לקפוץ מרכב נוסע", ממשיל הרב לביא את המעבר החד והיעדר ההכנה אליו. "אחד הדברים שהישיבות הדתיות-לאומיות מאוד הצטיינו בהם בשנים האחרונות זה הנושא של הכנה לצבא, אבל לפעמים הדלק נגמר. ומה קורה אחרי שחוזרים מהצבא? מה קורה עם ההכנה לחיים במשמעות הרחבה יותר של הביטוי?".





"הרוב המוחלט צריך להתפרנס"

הרב לביא מצביע על האקדמיה כתחנה הכרחית שזוכה להתעלמות בתוך כותלי בית המדרש: "היום האקדמיה זה אחד השלבים הראשונים שמגיעים אליהם אחרי שעוזבים את הישיבה. לא יכול להיות שאנחנו נעסוק בהכנה לצבא באופן משמעותי, ולא נעסוק בשאלות הקיומיות שלנו. בסופו של דבר אנחנו יודעים שהרוב המוחלט של האנשים צריכים להתפרנס, ורכישת המקצוע כמעט תמיד עוברת באקדמיה, אז איך אפשר לראות בזה דבר שסותר את התורה?".

הפתרון שמציע הרב לביא טמון בשינוי יסודי של התודעה ואופן הלימוד בישיבה. הוא אינו חושש לקרוא לתיגר על מודל שלושת סדרי הגמרא הקלאסי: "זה שהישיבות נותנות את המיקוד בצורה מאוד עוצמתית על הקודש, לפעמים יש תחושה של נתק מסוים, בועה, שהוא לדעתי פחות בריא".

להכניס את הפילוסופיה לבית המדרש

לדבריו, על עולם התורה להיפתח לעולמות ידע נוספים כדי להעמיק את הלימוד: "צריך להביא מחקרים, להביא תובנות, להביא הוגים ופילוסופים ולהראות איך הדברים מפרים את זה ולא מפחידים אותנו. בלי אווירה של פחד או ש'אסור להזכיר', אלא להראות שזה לא דבר שזר לנו - זה דבר שמחזק את התורה".

הרב לביא מודע לכך שדבריו עשויים לעורר התנגדות בעולם הישיבות הסרוג, אך הוא מדגיש כי לא מדובר בסטייה מהדרך, אלא בהמשכיות שלה: "זה מאוד תלוי בעמוד השדרה הדתי-לאומי. צריך לעשות את זה בזהירות אבל לא ב'זהירות יותר מדי'. אלו לא רפורמות כאלו גדולות. גדולי ישראל דחפו לשם לאורך הדורות ולכן צריך לעשות זאת בעדינות, ברגישות ובנחישות".

את דבריו סיכם הרב בחזון למודל הבוגר האידיאלי: "אני בעד תורה גדולה שמובילה תודעת שליחות בכל חלקי החיים. המטרה היא ליצור אישיות ומנוע שניגשים לעולם המעשה מתוך תחושה של עבודת ה' בחיי המעשה".