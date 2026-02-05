4,000 יח"ד: יוקם ישוב חרדי בשולי העיר הפלסטינית יריחו

ישוב חרדי חדש צפוי לקום בבקעת הירדן, סמוך לחלקה הצפוני של יריחו. משרד הפנים חתם לאחרונה על האישור הסופי להקמת היישוב “תמרה”, שיוקם על אדמות מדינה בשולי העיר הפלסטינית

בבקעת הירדן צפוי לקום ישוב חרדי חדש, סמוך לחלקה הצפוני של יריחו. כך פורסם היום (חמישי) בידי הכתב הצבאי ינון שלום יתח. משרד הפנים העניק לפני זמן קצר את האישור הסופי ליישוב "תמרה", שיוקם על אדמות מדינה בשולי העיר הפלסטינית.

האישור התקבל לאחר שהמהלך אושר בקבינט בחודש מאי האחרון. מדובר בשטח נרחב של אדמות מדינה, שלפי הדיווח עברו בשנים האחרונות השתלטות מצד כפרים סמוכים ליריחו והגיעו עד פאתי היישוב מבואות יריחו. התכנון כולל הקמה של כ-4,000 יחידות דיור המיועדות לציבור החרדי.

הענקת סמל יישוב בידי משרד הפנים מהווה שלב מרכזי בהליכי ההסדרה והכרה רשמית בכלל משרדי הממשלה. לאחר ההכרה יוכלו התושבים לקבל שירותים שונים, בהם תקן רבש"ץ, שירותי דואר, חיבור ישיר למים באמצעות חברת מקורות והכללה ברשימת היישובים המזכים בנשיאת נשק.