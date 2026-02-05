לפיד בקמפיין בחירות: אדרוש את תיק החינוך

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע היום (חמישי) כי ידרוש את תיק החינוך בממשלה הבאה. המיועדת לתפקיד: ח"כ מירב כהן.

לפיד וכהן כינסו מסיבת עיתונאים ובה הציגו תוכנית לאומית לפתרון משבר החינוך בישראל.

במוקד התוכנית תוספת תקציבית של מיליארדי ש״ח לחינוך הממלכתי ולמשכורות עובדי ההוראה, תכנית רב-שנתית לצמצום כיתות הלימוד ל-20 תלמידים בממוצע, חינוך ציבורי איכותי לפעוטות מגיל לידה, מענה לתופעת ביטולי השיעורים והכאוס בלוחות זמנים וקיצוץ מוחלט של תקציבי מדינה למוסדות שלא ילמדו 100% ליב״ה.

התוכנית מחולקת לחמישה פרקים: חיזוק החינוך הממלכתי, חיבור החינוך החרדי לחברה הישראלית, טיפול במחסור במורים ובמשכורותיהם, הפחתת הריכוזיות והגדלת עצמאות למנהלים ומענה לגיל הרך.

תוכנית יש עתיד לחינוך צילום: תוכנית יש עתיד לחינוך

התוכנית המקיפה גובשה יחד עם צוות מומחים הכולל מכוני מחקר, ארגוני הורים, מנהלי בתי ספר, ארגוני מורים, ראשי ערים, בכירים לשעבר במשרדי הממשלה וכלכלנים בכירים.

בין הצעדים המרכזיים בתוכנית ״עתיד לחינוך״ שהציגו לפיד וכהן: תוספת מיידית של מיליארדי ש״ח למוסדות החינוך הממלכתיים על מנת לייצר שוויון אמיתי בתקציבים (למול זרמי חינוך מקבילים), 10 מיליארד ש״ח עבור תכנית לאומית לפתרון משבר ההוראה והמחסור במורים. העלאת שכר המורות והמורים ושיפור תנאי הוראה, הקטנה מדורגת של כיתות לממוצע של 20 תלמידים בכיתה, סוף לביטולי השיעורים וכאוס בלוחות זמנים: שורת הסדרי תמרוץ, תגמול והכשרה אטרקטיביים - לצמצום המחסור האדיר במורות וגננות, ⁠הפסקה מוחלטת של מימון ציבורי למוסדות לימוד חרדיים שלא מלמדים ליבה עם דגש על מתמטיקה, אנגלית, מדע ואזרחות. איסור שימוש במכשירי סלולר בזמן לימודים בכיתות א'-י"א.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד: ״בתי הספר שלנו צריכים להיות הכי טובים בעולם. צריך לתקצב אותם מתוך הבנה שחינוך הוא הדבר היחיד שיכול להבטיח שתהיה פה חברה עם ערכים משותפים וטוב משותף. ליותר מ-200 אלף עובדי הוראה בישראל: אנחנו מפקידים בידיכם את הרכוש הכי יקר לנו בעולם. אתם צריכים לקבל תנאים טובים יותר״

ח״כ מירב כהן: "אני רואה בזה משימת חיים, מערכת החינוך היא הבסיס לתיקון הנדרש במדינת ישראל. יש לנו הזדמנות של פעם בדור להסיט את המדינה ממסלול של התרסקות - למסלול של שגשוג".