סגן נשיא ארה"ב: "מוזר לנהל מו"מ עם מדינה כמו איראן"

סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס אמר כי איראן לא תורשה להשיג נשק גרעיני. לדבריו, טראמפ יעדיף דיפלומטיה, אך ישקול אופציה צבאית

במהלך ראיון לתקשורת האמריקאית, סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הציג את העמדה האמריקאית בכל הקשור למגעים עם איראן, הסביר את הקושי בניהול מו"מ ישיר עם המשטר ומדוע הוא סקפטי בקשר לסיכויי ההצלחה.

לדבריו, ישנה מטרה ברורה שאינה נתונה לפשרות: איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. ואנס הדגיש כי הנשיא דונלד טראמפ ינסה למצות תחילה את כל האפשרויות שאינן צבאיות אך אם יתברר כי אין ברירה אחרת, האפשרות הצבאית על השולחן.

"החלק המוזר" בדיפלומטיה מול איראן

ואנס התעכב על מה שהגדיר כ"חלק המוזר" בניסיון לנהל דיפלומטיה עם איראן. לדבריו, הבעיה אינה רק אידיאולוגית או ביטחונית, אלא מבנית.

באיראן, כך הסביר, מי שמקבל את ההחלטות האמיתיות הוא עלי ח׳אמנאי, המנהיג העליון. הנשיא האיראני, לדבריו, אינו הגורם הקובע במדינה.

"נראה ששר החוץ האיראני מדבר עם המנהיג העליון וזה בעיקר האדם שאיתו אנחנו בקשר", אמר ואנס, "אבל זו מדינה שמוזר מאוד לנהל איתה דיפלומטיה, כשאי אפשר אפילו לדבר עם האדם שאחראי באמת על קבלת ההחלטות".

השוואה למעצמות יריבות

ואנס השווה את המצב ליחסי ארה"ב עם מעצמות יריבות אחרות.

לדבריו, טראמפ יכול להרים טלפון ולשוחח ישירות עם ולדימיר פוטין, עם שי ג׳ינפינג, ואפילו עם מנהיגים של מדינות שעימן לארה"ב יחסים עוינים במיוחד.

"זה מוזר שאנחנו לא יכולים פשוט לדבר עם ההנהגה האמיתית של איראן", אמר. "זה מקשה מאוד על הדיפלומטיה".