ראש הישיבה שנעצר לאחר שתלמידיו הותקפו - שוחרר ממעצר

ראש הישיבה מבנימין שנעצר לאחר שתלמידיו הותקפו בידי ערבים – שוחרר אמש (רביעי) ממעצר. בסיוע ארגון חוננו שוחררו העצורים. עו"ד נתי רום: "מעצר מיותר שלא היה צריך להתרחש מלכתחילה" העצורים קיבלו צו הרחקה מהאזור.
כזכור אמש תלמידי ישיבה מבנימין שטיילו בצפון הארץ הותקפו בידי ערבים. שוטרים שהוזעקו למקום עצרו באלימות את ראש הישיבה ושלושה תלמידים והם נלקחו לתחנת המשטרה.
