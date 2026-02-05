השירות המטאורולוגי מעדכן: "הסתיימה רשמית"

רגע לפני סוף השבוע ולקראת תחילת השבוע הבא, השירות המטאורולוגי מפרסם עדכון חשוב ומעניין ואת התחזית שצפויה לאורך השבוע הבא

חובבי החורף יצטרכו להמתין בסבלנות: השירות המטאורולוגי מעדכן כי מערכת הגשם הקצרה שפקדה אותנו אתמול הסתיימה רשמית, ולפנינו רצף של ימים הפכפכים המאופיינים בעלייה בטמפרטורות ובמזג אוויר יבש יחסית.

ביומיים הקרובים צפוי מזג אוויר נוח, כאשר הטמפרטורות יעלו ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עם זאת, מי שמתגורר בצפון הארץ ירגיש התחזקות משמעותית של הרוחות המזרחיות, בעיקר באזורי ההרים.





סוף שבוע של אובך וגשם מקומי

ביום שישי המגמה תשתנה מעט; השמיים יהיו מעוננים בעננות גבוהה ובינונית, וייתכן גשם קל בנקודות שונות ברחבי הארץ. במקביל, ייתכן אובך והטמפרטורות ירדו מעט.

בשבת קודש צפויה הפחתה בכמות העננות, אך הגשם לא נעלם לגמרי: בצפון הארץ צפוי לרדת מדי פעם גשם מקומי. בשאר חלקי הארץ לא צפוי שינוי משמעותי במזג האוויר או בטמפרטורות.

השבוע הבא: התחממות ואז שוב שינוי

במחצית הראשונה של שבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות שוב ולהיות גבוהות מהממוצע העונתי. לפי התחזית הנוכחית, הגשם לא צפוי לחזור לפחות עד אמצע השבוע הבא, אז ייתכן ויתחדשו המשקעים בצפון הארץ.