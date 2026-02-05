נחשף: בגלל החשש מאיראן - צה"ל בהחלטה דרמטית

בצל החשש מנקמת איראן וארגוני הטרור על החיסולים במלחמה: צה״ל מגדיל משמעותית את היחידה המטכ״לית לאבטחת בכירים ומשלחות, כך דווח הבוקר (חמישי) בגלי צה"ל.

על פי הדיווח, לאחר יותר משנתיים של מלחמה, שבמהלכן ישראל חיסלה את ראשי ארגוני הטרור בעזה ובלבנון, ואת הצמרת הביטחונית באיראן - באגף המבצעים במטכ״ל הוחלט שנדרש להגדיל, במאות אחוזים, את היחידה המטכ״לית שמאבטחת קצינים בכירים בצה״ל ומשלחות צבאיות בחו״ל.

ביחידה, שעד היום הייתה קטנה יחסית, בפיקוד סא״ל, שירתו בעיקר מאבטחים בשירות קבע, לצד מערך מילואים גדול. היא אבטחה בעיקר את הרמטכ״ל המכהן והקודם, ולא כל המשלחות בחו״ל קיבלו אבטחה צמודה. באגף המבצעים הוחלט להגדיל את סד״כ היחידה פי כמה וכמה - ולגייס לראשונה גם מאבטחים בשירות סדיר בהיקף גדול.

עוד דווח כי בקרוב יגויס המחזור הסדיר הראשון, גם כדי להקל את העומס על המילואימניקים ביחידה - ובמקביל, מפקד היחידה יועלה לדרגת אל״ם. בשל העלייה ברמת האיום על קצינים רבים בצה״ל, כבר היום מספר הקצינים המאובטחים גדל - גם בצל החשש מניסיונות נקמה של איראן וארגוני הטרור. כפי שנוהג לומר אחד הבכירים שפיקדו על המלחמה - ״מילאנו את סוללת הנקמה של אויבינו למאה שנה קדימה״. חלק מהקצינים - ימשיכו להיות מאובטחים גם אחרי שחרורם מצה״ל.