אורחת מפתיעה בשומרון: "אלוהים יברך את ישראל"

השרה לוסי מולינר, מכוכבות הפוליטיקה באמריקה הלטינית, סיירה בשומרון כאורחת של יוסי דגן: "שאלוהים ישפיע את ברכתו על תושבי הארץ הנפלאה הזו"

ביקור מדיני רב חשיבות התקיים השבוע בשומרון: שרת החינוך של פנמה, לוסי מולינר, הגיעה לסיור רשמי בחבל הארץ כאורחת של ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן. הביקור, שנערך בשיתוף שגרירות פנמה בישראל וביוזמת סגנית שר החוץ שרן השכל, נועד להדק את הקשרים בין המדינות ולחשוף את השרה לחשיבות האסטרטגית של האזור.

מולינר, הנחשבת לדמות ציבורית משפיעה במיוחד באמריקה הלטינית לאחר שהובילה רפורמות חינוכיות חסרות תקדים בארצה, ביקרה בנקודת התצפית האסטרטגית "המרפסת של המדינה" ביישוב פדואל. במהלך הסיור, אותו הוביל דגן, צפתה השרה על גוש דן ומרכז הארץ וקיבלה סקירה על החשיבות הגיאו-אסטרטגית של השומרון לביטחון ישראל, לצד הקשר ההיסטורי העמוק של העם היהודי למקום.

"אלוהים יברך את השומרון"

בסיור השתתפו גם שגריר פנמה בישראל, עזרא כהן, ורעייתו. שרת החינוך מולינר התרגשה מהמעמד ואמרה: "זהו כבוד עבורי להיות כאן, במקום כה משמעותי. שאלוהים ישפיע את ברכתו על תושבי הארץ הנפלאה הזו, כדי שימצאו סוף סוף את השלום שיוביל אותם לחיים מאושרים. שאלוקים יברך את השומרון, את ראש המועצה ואת כולנו".

ראש המועצה יוסי דגן הודה לשרה על הגעתה ובירך אותה: "מה שאת עושה עבור פנמה ועבור העולם החופשי, בחוזקה ובמנהיגות, הוא חשוב מאין כמותו. בשם כל תושבי השומרון, אלוהים יברך אותך כפי שבירך את אברהם. זה כבוד שאת עושה הכל למען האמת והצדק".

בעלת ברית אסטרטגית

חשיבותה של פנמה בזירה הבינלאומית עצומה, בעיקר בשל שליטתה על תעלת פנמה – נתיב המים הקריטי המחבר בין האוקיינוס האטלנטי לשקט. שליטתה בנכס תשתית זה הופכת אותה לשחקנית מפתח בכלכלה הגלובלית ובביטחון נתיבי השיט הבינלאומיים, וביקורה של דמות כה בכירה בממשלתה בשומרון מהווה הישג מדיני משמעותי להסברה הישראלית.