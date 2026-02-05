הרב חגי לונדין: זו הסיבה שהציונות הדתית מפחידה אנשים

ברקע המתחים החברתיים והביקורת המופנית כלפי המגזר הדתי-לאומי מאז פרוץ המלחמה, הרב חגי לונדין, מרבני הציונות הדתית וראש ישיבת ההסדר בחולון, מספק הסבר פסיכולוגי לתופעה ומטיח ביקורת קשה במי שמפנים אצבע מאשימה כלפי הציבור שמקיז את דמו בחזית.

"אני אגיד את זה במילים מאוד ברורות: הציבור הדתי לאומי מפחיד היום הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל", פתח הרב לונדין את דבריו. "זה נראה משונה, נכון? זה הציבור שגם לומד תורה, גם משרת בצבא, עומד בראש המשרתים, בראש הנופלים ובראש תורמי הכליות. כולם היו אמורים להגיד 'וואי איזה יופי, אנחנו מעריצים אתכם'".

"הפוך על הפוך: מאשימים את אלו שנהרגו"

הרב לונדין התייחס לתגובות הקוטביות בחברה הישראלית: "יש כאלה שאומרים 'בואו, זה נפלא', אבל יש כאלה שאומרים בדיוק הפוך – 'אתם אוכלי מוות, אתם האסון של מדינת ישראל'. אומרים לנו: 'בגללכם קרה הטבח'. אתה פסיכי? אנחנו אלה שהתרענו על הסכמי אוסלו, על גוש קטיף, על עסקת שליט. אתם עשיתם את כל הדברים האלה, ואתם מאשימים את אלו שנהרגו בראש והלכו להציל אתכם? זה הפוך על הפוך".

שורש העניין: הפחד מהגודל

לדברי הרב לונדין, ההתקפות הללו אינן נובעות מחוסר הבנה לוגי, אלא ממנגנון הגנה פסיכולוגי. "זו פסיכולוגיה ידועה. אנשים חוו פה משהו גדול, והגודל הזה מפחיד אותם. כשאדם עומד מול גודל כזה, הוא חייב למצוא הסברים כדי להרגיע את עצמו, ואז מוצאים הסברים מעניינים כמו 'יש פה משהו רע שאנחנו לא יודעים'".

"זו התפיסה הקלאסית שבה אדם מפחד מול עוצמה שנמצאת מולו", סיכם הרב לונדין. "זה שורש העניין של כל ההתקפות שאנחנו חווים בתקופה האחרונה".