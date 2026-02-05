הכתב הצבאי מיואש: "זה כישלון מוחלט של צה"ל"

הכתב הצבאי אבי אשכנזי, התראיין היום (חמישי) ברדיו 103fm בנוגע להודעת צה"ל על חיסולו של המחבל שרצח את התצפיתנית נועה מרציאנו, ומסר: "מה שקורה בעזה, זה כישלון מוחלט של צה"ל וישראל בייצור המציאות הביטחונית בתוך עזה. יום אחרי יום אנחנו רואים שחמאס מוביל מהלכים נגד צה"ל ותוקף, אתמול ראינו אירוע שהסתיים בפציעה קשה של קצין - חמאס מכתיב את סדר היום הביטחוני".

עוד הוא הוסיף: "ברגע שחמאס עבר למלחמת גרילה שמנסה להכתיב את סדר היום ברצועה אנחנו חוזרים לימים של שהייה של צה"ל ברצועת הביטחון בשנות ה-90 שבה חיזבאללה היה מבצע פיגועים וצה"ל היה מגיב. עכשיו חמאס למד את זה ועשה את זה במשך שנים ברצועה".

בנוסף אמר אשכנזי: "ישראל הייתה חייבת ליצור מצב שונה בתוך הרצועה בדומה למה שקורה בלבנון, שהיא זו שמכתיבה את מה שקורה. אתה מזהה מחבל - אתה מחסל. אתמול זה קיבע את הכישלון שלנו, הלכו וחיסלו אחרי הפיגוע של קצין צה"ל - שלושה מחבלים, מחבל שפיקד על הפלישה לנחל עוז, במשך שנתיים וחצי הבן אדם הזה המשיך לחיות, וחיכו להזדמנות מתי אפשר יהיה לחסל אותו.

במקום שצה"ל יזום כשהוא יודע שאלה מחבלים שדם חיילי צה"ל על ידיהם, צה"ל כבר היה צריך לחסל אותם. אנחנו לא צריכים להיגרר אחרי חמאס, אנחנו כל הזמן צריכים לפעול. הגישה הצבאית שלנו לא נכונה, אנחנו נגררים לימים של מלחמת גרילה שחמאס מכתיב בה את הקצב והוא מכתיב את הטון. זה לא צריך להיות".