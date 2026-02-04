עוד מעגל נסגר: צה"ל חיסל את המחבל שרצח את נועה מרציאנו

צה"ל והשב"כ מודיעים הערב כי חיסלו את המחבל שרצח את התצפיתנית רב"ט נועה מרציאנו ז"ל בשבי חמאס

עוד מעגל נסגר - חוסל המחבל שרצח את נועה מרציאנו בבית החולים שיפאא בעזה.

צה"ל והשב"כ תקפו היום (ד') במרחב שאטי, וחיסלו את המחבל מחמד עצאם חסן הביל, ראש חולייה מארגון הטרור חמאס, זאת בתגובה להפרת הפסקת האש הלילה בו נפצע קצין מילואים באורח קשה.

בהודעה משותפת לצה"ל ולשב"כ נאמר כי: "במסגרת חקירות בשב"כ, עלה כי המחבל רצח באכזריות את התצפיתנית, רב"ט נועה מרציאנו ז"ל בשבי חמאס. נועה נחטפה ממחנה נחל עוז בטבח הרצחני של ארגון הטרור ב-7 באוקטובר.

עוד נכתב בהודעה: "חיסולו של המחבל התאפשר בין היתר בזכות איסוף מידע מודיעיני שבוצע על ידי אוגדת עזה (143), אליה השתייכה נועה מרציאנו ז"ל.

חיסולו מהווה סגירת מעגל חשובה עבור משפחת מרציאנו, צה"ל ושב"כ.

צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול מול כל מחבל שהיה מעורב בטבח הרצחני ומול כל ניסיון של ארגוני הטרור להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".



