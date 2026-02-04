הפסד צורב למפלגות החרדיות ביוקרה של סביון: לאחר ששני המועמדים החרדים כשלו בהשגת רוב, נבחר הרב אורי סדן מהציונות הדתית לתפקיד רב המועצה. יו"ר דגל התורה, ח"כ גפני, תוקף: "ש"ס התעקשה". ש"ס לא נשארת חייבת: "המועמד של גפני קיבל אפס קולות"

מה שהיה אמור להיות מאבק פוליטי פנים-חרדי שגרתי על תפקיד רב המועצה בסביון, הפך אמש לזירת קרב פתוחה וחסרת תקדים בין שתי השותפות הקואליציוניות, ש"ס ודגל התורה. במוקד הסערה: בחירתו של הרב אורי סדן, רב מהציונות הדתית המזוהה עם ארגון "צהר", לתפקיד רב המועצה המקומית.

בחירתו של רב המזוהה עם הקו הליברלי יותר של "צהר" נחשבת לסדין אדום עבור ההנהגה החרדית, אך נראה שהפעם הפיצול הפנימי בתוך היהדות החרדית הוא שסלל את דרכו לכס הרבנות.

הראשון לתקוף היה יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, שזעם על התנהלותה של ש"ס בתהליך הבחירה. לדבריו, חוסר הנכונות של ש"ס להתפשר על מועמד מוסכם היא שהובילה לתוצאה הקשה מבחינתו.

"בעקבות התעקשותה של שס שלא לתמוך במועמד דגל התורה לרב של סביון, ולאחר שמועמדה קיבל בסה"כ 3 קולות - נבחר מועמד צהר," תקף גפני.

גפני לא הסתפק בביקורת פוליטית ועבר למתקפה ישירה על דרכו של ארגון "צהר": "מי שעוקב אחר ההתנהלות שלהם במתן שירותי הדת ובבחירת רבנים - יודע שזה 'דרכם כסל למו'".

בתנועת ש"ס לא נותרו חייבים ושיגרו תגובה חריפה ויוצאת דופן, שחשפה את עומק הקרע בין המפלגות. בש"ס בחרו להציג את גפני כמי שעסוק בעסקנות פוליטית בזמן שש"ס נושאת בנטל המאבק על עולם הישיבות.

"ש״ס עסוקה כולה במאבק הקריטי להצלת עולם התורה ובמניעת מעצרי בני הישיבות. מצער לראות כיצד יו״ר דגל התורה, תנועה שבעבר ראתה עצמה כמגינת עולם התורה, בוחר להתעסק בג׳ובים במקום באתגרים האמיתיים של השעה. ולעובדות: מועמד דגל התורה לרבנות סביון, בן המקום, התמודד וקיבל אפס קולות. אפס! כיצד בדיוק שלושת הקולות של ש״ס מנעו את בחירתו? עד מתי ימשיך משה גפני להטעות את הציבור ולהטיל את כישלונותיו על אחרים?", נמסר מהמפלגה.

בעוד שבסביון חוגגים את בחירתו של רב דתי-לאומי, בזירה הארצית נראה כי מדובר בשיא חדש של מתיחות בין המפלגות החרדיות. השאלה שנותרה פתוחה היא כיצד ישפיע הקרב על "ג'וב הרבנות" בסביון על שיתוף הפעולה של שתי המפלגות בנושאים בוערים כמו חוק הגיוס ותקציבי עולם התורה.

לשכת יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני בתגובה להודעת ש"ס: "סירבתם לאחד כוחות וטענתם שהמועמד שלכם ינצח. מפעל הג'ובים שלכם - נחל כישלון חרוץ".