תפנית דרמטית: המשא ומתן בין איראן לארצות הברית קרס

גורמים אמריקאים בכירים מדווחים כי המגעים עם איראן קרסו, לאחר סירוב המשטר לנהל משא ומתן על פרויקט הטילים ומימון שלוחיו באזור

זמן קצר אחרי ההתנגשות הפומבית בין מזכיר המדינה האמריקאי והדרישה מאיראן לקיום משא ומתן רחב, בנושאים מעבר להסכם הגרעין, גורמים אמריקאים בכירים מסרו לתקשורת הבינלאומית כי המגעים בין הצדדים קרסו, בעקבות סירוב איראני לנהל משא ומתן מלא.

על פי הדיווחים, ההחלטה לסגת מהמגעים מגיעה לאחר שהאיראנים חזרו בהם מהסכמות שגיבשו מאחורי הקלעים עם האמריקאים, כי המשא ומתן אכן יעסוק באופן חשאי בנושא פרויקט הטילים ונושאים נוספים.

לפני זמן קצר, מסיבת עיתונאים אמריקאית הציתה התנגשות בין שני הצדדים שייתכן וגרמה להתפרקות. מזכיר המדינה מרקו רוביו, קיים מסיבת עיתונאים בה הדגיש כי כל משא ומתן עם איראן "יהיה חייב לעסוק בפרויקט הטילים" יחד עם נושאי ליבה נוספים, כמו היחס למפגינים ואזרחים ומימון ארגוני הטרור האזוריים.

האיראנים לא התעכבו עם תגובה, ומסרו לעיתונות הקטארית כי "כל מו"מ שיבקש לעסוק מעבר לנושא הגרעין, יהיה מאמץ דיפלומטי לא רציני". מעבר לכך, כבר אז הביעו האיראניים סקפטיות בקשר למשא ומתן והסבירו כי הם "אינם מלאי תקווה".

עוד לא ברור אם מדובר בסגירה מוחלטת של כל ערוצי התקשורת בין הצדדים, אשר תסלול את הדרך לתקיפה, שכן אירועים כאלה כבר התרחשו בעבר בנוף הדיפלומטי, אך מגעים יכולים להימשך במחשכים.