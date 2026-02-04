מבזקים
סרוגים
מזג אוויר משתגע

עלייה בטמפ'; גשם ואובך: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה אביבי. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשבת יירד גשם מלווה ברוחות חזקות. תחזית מזג אוויר

י"ז שבט התשפ"ו
עלייה בטמפ'; גשם ואובך: תחזית מזג אוויר
גשם צילום: (צילום: שאטרסטוק)

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה אביבי. תחול עלייה בטמפרטורות והתן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשבת יירד גשם מלווה ברוחות חזקות.

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה בטמפ' והן גבוהות מהממוצע. הלחות תרד. ‏בצפון הארץ יחלו לנשב רוחות מזרחיות ערות.

יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, הטמפרטורות ירדו מעט, וייתכן גשם מקומי ברוב חלקי הארץ.

יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ירד גשם מקומי, ינשבו רוחות ערות.

יום ראשון: מעונן חלקית, עם עליה בטמפרטורות ויעשה חמים מהרגיל לעונה ויבש, ינשבו רוחות ערות, וייתכן אובך.

יום שני: מעונן חלקית, עם ירידה בטמפרטורות.

מזג אוויר מזג האוויר תחזית מזג אוויר תחזית מזג האוויר גשם שמש קור חום קיץ חורף סתיו אביב רוחות השירות המטאורולוגי רעמים