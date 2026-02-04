עלייה בטמפ'; גשם ואובך: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה אביבי. תחול עלייה בטמפרטורות והתן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשבת יירד גשם מלווה ברוחות חזקות.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה בטמפ' והן גבוהות מהממוצע. הלחות תרד. בצפון הארץ יחלו לנשב רוחות מזרחיות ערות.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, הטמפרטורות ירדו מעט, וייתכן גשם מקומי ברוב חלקי הארץ.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ירד גשם מקומי, ינשבו רוחות ערות.
יום ראשון: מעונן חלקית, עם עליה בטמפרטורות ויעשה חמים מהרגיל לעונה ויבש, ינשבו רוחות ערות, וייתכן אובך.
יום שני: מעונן חלקית, עם ירידה בטמפרטורות.
תגובות