מזג אוויר בימים הקרובים: תחול ירידה בטמפ' והן תהיינה רגילות לעונה. בשלישי ורביעי החורף יחזור עם גשמים, רעמים ושטפונות.
יום שלישי: בצפון הארץ ובמרכזה יוסיף לרדת גשם מידי פעם מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי, ברובו קל. קיים חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. ינשבו רוחות ערות. משעות הצהרים הגשמים והרוחות יחלשו בהדרגה ויפסקו בערב.. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
יום רביעי: מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. עליה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות דרומיות ערות.
