בעקבות החלטת ראש הממשלה: מה זה ציקלג שבנגב?

ראש הממשלה נתניהו הודיע כי החליט סופית, יחד עם שרת התחבורה ושר האוצר, לקדם את פיתוח ובניית שדה התעופה הבינלאומי הבא של ישראל בנגב, באזור המוכר כ-"ציקלג". מה הוא האזור הזה, לאן הוא קרוב, ולמד דווקא אותו?

על פי המקורות, ציקלג הוא שמה של עיר מקראית באזור הנגב, שהייתה אחת מערי הקצה בגבולותיה הדרום-מערביים של ממלכת יהודה, העיר המקראית עברה ידיים לאורך ההיסטוריה בין ממלכות ישראל לפלישתים, כאשר בספר המלך הפלשתי אכיש נותן את העיר במתנה לדוד, במהלך ימי גלותו והסתתרותו בקרב באוכלוסייה הפלשתית.

צילום: צילום מסך

כיום, זיקלג המודרנית, מוכרת כחבל ארץ לא מיושב בלב הנגב, המוקף על ידי יישובים כמו להבים, משמר הנגב, רהט ותארבין, ציקלג מוכר על ידי הערבים באזור בתור תל שרע.

האזור שהוחלט עליו על ידי ראש הממשלה להקמת שדה התעופה איננו רעיון חדש, והוא נשקל כבר בעבר, אך נפסל כתוצאה משורה של קשיים מקצועיים טכניים שמציב חבל הארץ.

ראשית, ציקלג ממוקם במרחק קצר מאוד אווירית מבסיס חיל האוויר נבטים, אחד מבסיסי חיל האוויר המרכזיים והמשמעותיים ביותר באזור, אשר גם מחזיק מטוסים חמקניים מסווגים מסוג F-35. המרחק מנבטים לציקלג הוא קילמוטרים בודדים, ושילוב הפעילות האווירית של שני שדות התעופה בתוואי שטח כה קטן צפוי להציב קשיים מבצעיים.

מעבר לכך, עולים מהמיקום קשיים ביטחוניים ובטיחותיים, ציקלג נמצא במרחק של עשרות קילמוטרים בודדים מהרצועה, דבר שיכול להציב את שדה התעופה במרחק נגיעה מירי תלול מסלול או לסכן מטוסים בזמן המראה, בנוסף לכך, אזור זה בנגב ידוע בבעיית פשיעה קשה, שגם היא עלולה להשפיע משמעותית על הצלחת פעילות שדה התעופה.



