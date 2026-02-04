יוסי עבדו מהמרוץ למיליון שובר שתיקה: מההצעות החדשות לריאליטי, דרך הקשר המפתיע עם ערן סויסה ועד הרגעים הקשים מאחורי החיוך. "רוב המפורסמים הם צדיקים נסתרים"

איש התקשורת החרדי והמגיש יוסי עבדו, המוכר לרבים כבוגר "המירוץ למיליון", סיפק הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים בראיון חשוף לפודקאסט "כיכר FM" בהגשת אלי גוטהלף.

עבדו, שמאחוריו קילומטראז' מרשים על המסך ורזומה טלוויזיוני עמוס - מרצועות הבוקר של 'רשת 13' ועד לשלל תוכניות לייף-סטייל - הטיל פצצה כשחשף כי בימים אלו מונחות על שולחנו הצעות חמות להשתתפות בפורמטים חדשים של ריאליטי.









אך לצד ההצעות הנוצצות, עבדו שיתף בכנות בכאב שליווה אותו לא פעם בעבר: "הייתי נכנס לפעמים לצלם עם דמעות בעיניים, אנשים לא מבינים כמה זה קשה". בתוך הקושי, הוא בחר לציין לטובה דמות אחת בולטת: "ערן סויסה היה היחידי ששאל אותי 'איך אני מרגיש?'", סיפר.







בהתייחסו לאנשי הברנז'ה, הפתיע עבדו עם תובנה מעניינת: "יש הרבה צדיקים נסתרים שמסתובבים בטלוויזיה, זה לא שחור או לבן", אמר וציין כדוגמה את שון בלאיש. "רוב המפורסמים הם צדיקים נסתרים".







ובין דמעה לריאליטי, יוסי עבדו מוכיח שהוא יודע לייצר כותרות גם בזירה הפוליטית. זכור במיוחד הרגע בו קרא לעבר בנימין נתניהו במסדרונות הכנסת: "כבוד ראש הממשלה, אתה המרדכי היהודי של הדור!". המשפט, שנקלט בעדשת המצלמה במקרה, הפך לסנסציה ויראלית בתוך שעות והוכיח שעבדו יודע בדיוק איך לגנוב את ההצגה

עבדו סיפר כי בתקופתו בתיאטרון הלאומי "הבימה", בלב המעוז החילוני, הוא עבר רגע של התחזקות כשנתקל בשחקן אביב אלוש ששיחק בהצגה "הסוחר מוונציה" שם עמד והתפלל מנחה כשכולם מסביבו חילונים





