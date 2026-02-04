בחשד לתקיפה: עיתונאי בכיר לשעבר עוכב לחקירה

על פי פרטים חדשים, הדיווח שהוביל לעיכובו של העיתונאי הבכיר לשעבר הגיע למשטרה לאחר שהאישה המעורבת באירוע כתבה עליו בקבוצת וואטסאפ

המשטרה עדכנה היום (רביעי) כי שוטרי מחוז מרכז מתחנת טייבה עיכבו לחקירה עיתונאי בכיר לשעבר, בחשד למעורבות באירוע תקיפה. החקירה נמצאת בראשיתה ונסיבות האירוע נבדקות.

מפרטים נוספים שפורסמו עולה כי האישה המעורבת באירוע כתבה על המקרה בקבוצת וואטסאפ, ודיווח שהועבר משם הגיע לידי המשטרה והוביל לפתיחת הבדיקה.



עוד נמסר כי בטרם העיכוב עודכן ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, אולם לא נדרש אישור מקדים לביצוע העיכוב, מאחר שלפי המשטרה לא נמצא כל קשר בין המקרה לבין עבודתו העיתונאית של החשוד בעבר.

במשטרה הדגישו כי מדובר בעיכוב לצורכי חקירה בלבד, וכי בשלב זה לא ניתן למסור פרטים נוספים מעבר לאמור.