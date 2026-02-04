לטענת לוחמים בשטח, מדובר בתופעה רחבה יותר של פעילות אזרחית ללא פיקוח מספק במהלך העבודות ההנדסיות ברצועה

ביום שישי האחרון נעצרו אזרחים, עובדי קבלן המועסקים עבור צה"ל, בחשד שגנבו ציוד מאזור פעילות צבאית בצפון רצועת עזה, לאחר שלוחמים זיהו התנהלות חריגה ודיווחו על כך לגורמים המוסמכים כך פורסם לראשונה בi24NEWS.

ביום שישי האחרון זיהו לוחמי צה"ל שפעלו בצפון רצועת עזה מספר אזרחים, עובדי קבלן העובדים עבור הצבא, כשהם מעמיסים מתכות וחפצים נוספים על משאית צבאית. הלוחמים הבחינו בהתנהלות חשודה, פנו לעובדים וביקשו הבהרות, אולם אלה נמלטו מהמקום והותירו את תכולת המשאית בשטח. זמן קצר לאחר מכן נעצרו החשודים על ידי המשטרה הצבאית.

לוחמים טענו כי מדובר רק במקרה אחד מתוך תופעה רחבה יותר. לדבריהם, היו מקרים נוספים שלא נחשפו או סוכלו. עוד ציינו כי מדי יום נכנסים לרצועה עובדי קבלן רבים לצורך ביצוע עבודות הנדסיות, בהן הקמת מוצבים, סלילת צירים והריסת מבנים, ולעיתים הדבר מתבצע, לטענתם, ללא תיאום מספק או אבטחה מתאימה.

לוחם שנכח במקום אמר כי לשיטתו קיימים ליקויים חמורים בפיקוח על כניסת אזרחים לרצועה ועל פעילותם בשטח. לדבריו, אנשים מוכנסים ללא בקרה מלאה, מסתובבים באזורים שאינם מורשים לכך ופועלים באופן חופשי. הוא הוסיף כי בעיניו מדובר באירוע חמור, וכי ההברחות המוכרות לרצועה הן משניות ביחס למקרה זה.