שאלנו את המשטרה מדוע היא דיווחה על התקרית האלימה שהופנתה כנגד תלמידי הישיבה כ"קטטה", כאשר מי שתקף לא היו התלמידים. זו הייתה התשובה שלהם ל"סרוגים"

תלמידי ישיבה מבנימין שטיילו בצפון הארץ הותקפו היום (רביעי) בידי ערבים. שוטרים שהוזעקו למקום עצרו את ראש הישיבה ושלושה תלמידים והם נלקחו לתחנת המשטרה. עו"ד נתי רום מסייע מטעם ארגון חוננו לעצורים בייעוץ משפטי.

עו"ד רום מסר: "מדובר בתלמידי ישיבה קטינים שערכו טיול שנתי בצפון. בשלב מסוים תקפו את התלמידים קבוצת ערבים. השוטרים שהגיעו למקום בחרו לעצור באלימות שלושה תלמידים. כאשר ראש הישיבה מחה בפניהם על האלימות נגד תלמידיו הוא נעצר גם כן". למרות זאת, בהודעת הדוברות שהוציאה המשטרה היא כינתה את האירוע כ"קטטה", כאשר מי שהותקף היו תלמידי הישיבה ורק הם נעצרו.

לשאלת "סרוגים" בנושא ענתה המשטרה: "האירוע נמצא בחקירה, לכן לא ניתן לפרט יותר מדי. נעצרו בשלב ראשון מי שזוהו כדומיננטיים על ידי השוטרים שהגיעו למקום וזיהו עבירות. ככל ויהיה צורך יעצרו מעורבים אחרים ללא קשר לצד".