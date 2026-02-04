רוביו מבהיר: "לא בטוח שאפשר בכלל להגיע לעסקה עם איראן"

מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, קיים מסיבת עיתונאים ממשרדי מזכירות המדינה, במהלך השיחה סיפק רוביו גם פרטים חדשים על התוכן הצפוי של השיחות עם איראן במסגרת המשא ומתן הקרב, וגם את נקודת המבט של הממשל האמריקאי בקשר למגעים.

בקשר למשא ומתן עצמו, הסביר ראשית רוביו את נקודת המבט של הממשל: "אנחנו בממשל מוכנים לנהל מגעים עם מי שצריך, הנשיא טראמפ מוכן לנהל משא ומתן עם כל מי שצריך, אנחנו לא רואים את זה פוגע בעמדה שלנו".

רוביו הוסיף והודיע כי למרות הדיווחים בימים האחרונים, לארצות הברית אין שום כוונה לקיים משא ומתן "מצומצם" עם איראן: "כדי ששיחות יובילו למשהו משמעותי הן יהיו חייבות לעסוק גם בטילים הבליסטיים של איראן, בתמיכה שלהם בארגוני טרור, בתכנית הגרעין וביחס של המשטר לעם האיראני".



מזכיר המדינה המשיך וסייג את ההתלהבות והסביר: "אני עדיין לא בטוח שאפשר בכלל להגיע לעסקה עם האנשים האלה, אנחנו נקיים מגעים ונראה, חשבתי שקבענו שיחות לטורקיה אבל נראה שהם רוצים לשנות את זה".