מחבלים מעמיסים אמל"ח על אמבולנס ברצועת עזה צילום: מחבלים מעמיסים אמלח על אמבולנס

במסגרת פעילות כוחות צה״ל במרחב ג׳באליה שבצפון רצועת עזה, נחשף היום (רביעי) בעקבות פעילות רחפנים שגרתית במרחב הקו הצהוב, כיצד מחבלי חמאס חמושים משתמשים באופן חזרתי ושיטתי באמבולנסים על מנת לבצע העברות פעילים ואמל״ח מתוך בית חולים אל בית ספר.

דובר צה"ל מוסר כי התיעוד הזה הוא הוכחה נוספת לניצול הציני שחמאס מבצע באופן קבוע והפרותם של הדין הבינלאומי בחסות אוכלוסייה אזרחית לטובת מטרות טרור.

צילום: דובר צה"ל

לדברי צה"ל, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, חמאס מפר את ההסכם ומרכז את מאמציו לשיקום היכולות הצבאיות שלו.

עוד נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בהתאם לדין הבינלאומי כלפי מתקנים רפואיים ומוסדות חינוך, לרבות אלו בהם חמאס בחר למקם את תשתיות הטרור שלו, תוך שהוא מקיים הפרה בוטה של כללי הדין הבינלאומי.