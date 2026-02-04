בית המשפט העליון פסק: בחירות חוזרות לראשות עיריית עכו

בית המשפט העליון דחה את ערעור ראש עיריית עכו עמיחי בן שלוש, והורה על קיום בחירות חוזרות לראשות העיר בתוך 120 ימים, בעקבות ליקויים חמורים שנפלו במערכת הבחירות האחרונה

בית המשפט העליון דחה היום (רביעי) את ערעורו של ראש עיריית עכו, עמיחי בן שלוש, על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, וקבע כי בתוך 120 ימים יתקיימו בחירות חוזרות לראשות העיר. ההחלטה התקבלה בעקבות קביעת הערכאה הקודמת בדבר ליקויים חמורים שנפלו בהתנהלות מערכת הבחירות האחרונה בעיר.

בפסק הדין הבהיר בית המשפט כי ההליך שהתקיים עד כה הגיע לסיומו, וכי תושבי עכו יהיו זכאים לבחור הנהגה חדשה באמצעות בחירות.

אוהד שגב, מועמד לראשות עיריית עכו ואחד העותרים לבג״ץ, מסר בעקבות ההחלטה: "אני מברך על החלטת בית המשפט, שמחזירה את ההכרעה לידי תושבות ותושבי עכו. עכו זקוקה להנהגה יציבה, מחברת, נקייה ואחראית".

עורכי דינו של שגב, עו״ד ד״ר גלעד וקסלמן, ד״ר רחלי פרי רייכמן ואריאל שחר ממשרד הרצוג פוקס נאמן, מסרו כי פסק הדין שניתן מהווה, לדבריהם, חיזוק לטענות שהועלו לאורך ההליך המשפטי כולו, מהמחוזי ועד העליון, וציינו כי מדובר בפסק דין בעל משמעות עקרונית בכל הנוגע לדמוקרטיה המקומית ולשלטון החוק.



