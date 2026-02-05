"הפרט" בהודעת דובר צה"ל שהטריף את הרשת

הרשת סערה אמש לאחר פרסום הודעת דובר צה"ל, בה הוא הודיע על חיסולו של מחבל חמאס שרצח את התצפיתנית נועה מרציאנו. בתוך ההודעה, הסתתר משפט אחד שגרם לסערה

דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין פרסם אמש (רביעי) הודעה ובה פרסם כי צה"ל ושב"כ חיסלו את המחבל שרצח את התצפיתנית רב"ט נועה מרציאנו ז"ל בשבי חמאס.

בהודעה הרשמית נמסר כי חיסולו הגיב בתגובה להפרת ההסכם הלילה.

משפטו זה הצליח לעורר סערה חריפה ברשת. רבים מהגולשים תקפו את מדיניות צה"ל ותהו לעצמם: מדוע מחבל נוח'בה אכזרי, שרצח חטופים ישראלים והחזיק בהם, היה צריך לחיות עד עכשיו וחיסלו אותו רק בתגובה להפרה של הפסקת אש מצעד חמאס? מדוע הוא לא חוסל כל התקופה הזו, ללא קשר לאותה הפרה?

דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו אמר: "‏ישראל לא צריכה לחסל את החוטף של נעה ארגמני בתגובה להפרת הפסקת האש , אלה ובעיקר כי הוא בן מוות. ‏הוא וכל נוחבה שהיה מעורב בתכנון ובביצוע של טבח 7 לאוקטובר.

‏בכל מקום ובכל שעה. יקח כמה שיקח. ‏יש בישראל הסכמה רחבה לתפיסת ביטחון מעודכנת שגורסת : חופש פעולה בטחוני מלא בעזה , פרימטר ,אפס הכלה, אין עוד ״בנק מטרות״ ושבועה לחסל את כל מי שהיה מעורב".

