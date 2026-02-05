אחרי המשבר: טראמפ קיבל החלטה לגבי איראן

נשא ארה"ב דונלד טראמפ, התנדנד בימים האחרונים בין החלטה לתקוף באיראן לבין להיכנע לתנאיהם סביב המשא ומתן. כעת נראה כי הוא קיבל החלטה סופית

אחרי הפיצוץ הדרמטי במגעים בין ארצות הברית לאיראן וביטול שיחות הגרעין שתוכננו ליום שישי בעומאן, שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י עדכן כי השיחות יתקיימו כסדרן. גורם אמריקני רשמי אישר לכלי התקשורת האמריקני "NewsNation" כי השיחות הגרעין יתקיימו כרגיל. מאורח יותר, בכיר אמריקני אישר אמר כי ממשל טראמפ הסכים לקיים את הפגישה עם האיראנים "מתוך כבוד".

על פי גורמים המעורים בפרטים, בבסיס המחלוקת עומדת דרישת האיראנים לדבר רק על הגרעין, בעוד שהאמריקנים רצו לדבר על הטילים הבליסטיים, הפרוקסי וסוגיות נוספות, "זה פער שלא ניתן לגישור".

נזכיר כי אמש, זמן קצר אחרי ההתנגשות הפומבית בין מזכיר המדינה האמריקאי והדרישה מאיראן לקיום משא ומתן רחב, בנושאים מעבר להסכם הגרעין, גורמים אמריקאים בכירים מסרו לתקשורת הבינלאומית כי המגעים בין הצדדים קרסו, בעקבות סירוב איראני לנהל משא ומתן מלא.

על פי הדיווחים, ההחלטה לסגת מהמגעים מגיעה לאחר שהאיראנים חזרו בהם מהסכמות שגיבשו מאחורי הקלעים עם האמריקאים, כי המשא ומתן אכן יעסוק באופן חשאי בנושא פרויקט הטילים ונושאים נוספים.

האיראנים מיהרו להגיב ומסרו: "כל מו"מ שיבקש לעסוק מעבר לנושא הגרעין, יהיה מאמץ דיפלומטי לא רציני". מעבר לכך, כבר אז הביעו האיראניים סקפטיות בקשר למשא ומתן והסבירו כי הם "אינם מלאי תקווה".

כעת טרם ברור כיצד יהיה ניתן לגשר על הפער. ארה"ב תדרוש להכניס למו"מ את נושא הטילים הבליסטיים, אך איראן תתעקש לדון רק בגרעין.