מומחה לאיראן מעריך: "יכול להיות כבר בשבוע הבא"

בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), התראיין היום (חמישי) ברדיו 103fm וטען כי האמריקנים צריכים לבוא למו"מ עם המשטר האיראני בגישה אגרסיבית יותר.

בדבריו הוא אמר: "האיראנים רוצים להגיע למו"מ כשידם על העליונה. משברים יזומים זה דברים שנהוגים במהלך מו"מ ואתמול בערב זה היה סוג של תן וקח בווליום גבוה. ראינו שרגע אחד יוצאים מהמו"מ ורגע אחד חוזרים למו"מ. אם ארה"ב תתעקש על הטילים והטרור, בלי טרור - המשטר האיראני הוא לא אותו המשטר, הוא כמו משטר אסד, משטר אפור".

עוד הוא הוסיף: "האמריקנים תפסו בעלות על הנושא של איראן וזאת הבעיה הכי גדולה. הגרעין לא קיים, על מה הם הולכים לדבר? מה האיראנים הולכים להביא לשולחן? החומר המעושר של האיראנים זה כמו הפסטה שאשתי קונה וחושבת שאעשה עם זה משהו. באמת, זה חומר גולמי, אי אפשר לעשות עם זה פצצה וזהו. אותם מדענים שידעו לעשות מזה פצצה כבר לא איתנו. צריך ללכת לאיראנים בצורה יותר מאיימת ומפוכחת. בלי הסעיפים של הטילים והטרור, אין מה ללכת לאיראנים".

סבטי הדגיש: "אם מתעקשים ביום הראשון על כל הסעיפים האלה, אם האמריקנים לא יוותרו, אז המדרגות הבאות של הוויתור אצל האיראנים זה כן הטילים ואז הטרור. כשצריך לשרוד אז צריך לשרוד. אם הסכין מאוד קרובה לצוואר של המשטר, זה יקרה. בראשית שנותיו חמינאי היה פחדן והיה מתפשר עם הטליבאן של לפני ה-11 בספטמבר, האיש חושב שהוא כל הזמן מנצח, אז למה לוותר בכלל? הוא פחדן ולכן הוא זהיר. הוא רוצה לשמור על המשטר ועל השם היפה שלו, בסוף הוא בן 87 ורוצה שתהיה לו מורשת. אפשר לכופף את האיראנים כמו ב-2003-2002".

לסיום הוא אמר: "יכול להיות ששבוע הבא אנחנו נהיה בתמונת ניצחון של המערב".