ינון מגל שוב מסתבך

ד"ר עבד סמארה, מי שניהל את מחלקת טיפול נמרץ לב בבית החולים השרון, הגיש תביעת לשון הרע על סך 80 אלף שקלים נגד איש התקשורת ומגיש ערוץ 14, ינון מגל.

על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', התביעה, שהוגשה לבית משפט השלום בהרצליה, עוסקת בפרסום של מגל ברשתות החברתיות ימים ספורים לאחר טבח ה-7 באוקטובר. לפי כתב התביעה, מגל פרסם כי ד"ר סמארה "החליף את תמונת הפרופיל שלו לדגל חמאס, מתסיס ומדבר על 'יום הדין' של המוסלמים". לטענת הרופא, הפרסום חולל סערה ציבורית נרחבת שבעקבותיה הוא הושעה מתפקידו על ידי הנהלת בית החולים, ובסופו של דבר נאלץ לעזוב את מקום עבודתו לאחר 15 שנות ותק.

"לא דגל חמאס, אלא הצהרת אמונה"

בכתב התביעה מכחיש ד"ר סמארה את הטענות מכל וכל. לגרסתו, הוא כלל לא השתמש בדגל חמאס, אלא בתמונת "השהאדה" – הכרזת האמונה האסלאמית המקובלת. כמו כן, הוא טוען כי הציטוט שפרסם עסק ב"יום הדין" הכללי של בני האדם לפי האמונה המוסלמית, ולא ביום הדין במובן הלאומני או המלחמתי שיוחס לו.

ד"ר סמארה מדגיש בתביעתו כי אין לו כל קשר או תמיכה בארגון הטרור חמאס, וכי הפרסום הסב לו ולמשפחתו נזק כבד. לטענתו, מאז המקרה הוא וילדיו סובלים מהתנכלויות, פגיעה נפשית וחשש ממשי לביטחונם האישי במרחב הציבורי.

דרישה להתנצלות ופיצויים

מלבד הפיצוי הכספי בסך 80 אלף שקלים, דורש הרופא כי מגל יפרסם התנצלות פומבית על דבריו. נכון לעת זו, ינון מגל טרם הגיש כתב הגנה לבית המשפט.