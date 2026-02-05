3 שנות מאסר נגזרו על אלימלך שטרן שריגל עבור איראן

בית המשפט גזר שלוש שנות מאסר על אלימלך שטרן, אשר הורשע בפעילות ריגול עבור איראן ובקשר עם סוכן חוץ

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (חמישי) על אלימלך שטרן, אשר הורשע לאחר ניהול הליך הוכחות בעבירות של מגע עם סוכן חוץ וקשירת קשר לאיומים, שלוש שנות מאסר, מאסר על תנאי וקנס כספי.

בהכרעת הדין קבע בית המשפט כי שטרן עמד בקשר עם סוכנת חוץ ממדינה זרה, שכינויה ״אנה״, ובמסגרת הקשר ביצע משימות שונות בהנחייתה, בתמורה לתשלום במטבעות דיגיטליים. לצורך ביצוע המשימות גייס שטרן אזרחים ישראלים נוספים והפעילם בהתאם להנחיות שקיבל.

בין היתר הודפסו ונתלו מודעות בעלות מסרים בעלי אופי ביטחוני לאומני, נאסף טלפון נייד על פי הנחיות הסוכנת, והועברו כספים במרחב הציבורי בירושלים ובתל אביב. בית המשפט קבע כי כבר מראשית הקשר קינן בלבו של שטרן חשד בדבר זהותה של ״אנה״ כסוכנת זרה, וכי חשד זה הלך והתגבר ככל שהמשימות החריפו וקיבלו אופי ביטחוני מובהק.