האיום מאיראן: שב"כ בהתרעה חמורה בכל הארץ

בצל המתיחות מול איראן, שב"כ פרסם היום (חמישי) חוות דעת מדאיגה ביותר, אשר על פיה, גורמי ביטחון מזהים ישראלים שפונים באופן יזום לגורמים איראניים ומציעים לעבוד עבורם - תמורת כסף.

האיראנים מעדיפים לגייס בעדיפות עליונה ישראלים יהודים, ורוב ניסיונות הגיוס המוצלחים בשנתיים וחצי האחרונות היו מול אזרחים ישראלים, מכל המגזרים.

על פי הדיווח, נגרם נזק תדמיתי לישראל, בעקבות הצלחת האיראנים לגייס אזרחים ותושבים של מדינת ישראל לפעול נגדה.

רק לאחרונה כתב אישום הוגש נגד חייל בשירות סדיר, לוחם בגבעתי, שהתגייס לפני קצת יותר משנה, בגין עבירות של ריגול למען איראן ומסר מידע צבאי רגיש.