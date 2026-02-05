איזנקוט חושף: כך ההדלפה לבילד סיכנה את החטופים

חבר הכנסת גדי איזנקוט, אמר לרוני קובן בנוגע להדלפה לבילד, כי זה סיכן את אחד ממקורות המודיעין החשובים ביותר בעזה, שסייע להבין מה מצב החטופים.

נזכיר שלאחרונה דווח כי במערכת אכיפת החוק שוקלים לגבות עדות מראש הממשלה נתניהו בפרשת המסמכים המסווגים, פרשת 'הבילד'. זאת על רקע ההחלטה להמשיך להרחיק את יונתן אוריך מהלשכה.

בהחלטתו, השופט מזרחי מתח ביקורת חריפה על המשטרה וטען כי העובדה שלא חקרו את נתניהו היא "מחדל חקירתי", מכיוון שלפי העדות של אלי פלדשטיין, הוא דיווח ישירות לראש הממשלה על כוונתו לפרסם את המסמכים המסווגים. בריאיון שלו לכאן 11, פלדשטיין טען כי נתניהו ידע על המסמך המסווג וכי הוא זה שעמד מאחורי הדלפתו לעיתון ה"בילד". "הוא זה שבסוף עמד מאחורי ההדלפה לעיתון", טען.

על מנת לגבות עדות נוספת מראש הממשלה יידרש אישור של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.