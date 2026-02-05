מגי טביבי הצילה את הכבוד של ערוץ 14

ערב השידורים של יום רביעי סיפק קרב מרתק על הצופים, כאשר לצד הדומיננטיות המוכרת של קשת 12, התחוללה דרמה של ממש בדירוג הערוצים לאורך שעות הערב. בעוד שברצועות המוקדמות ובפריים טיים ערוץ 14 נאלץ להסתפק במקום השלישי, הייתה זו מגי טביבי שהצליחה להחזיר את הערוץ למקום השני בטבלה.

המהדורות המוקדמות: רשת 13 עוקפת את ערוץ 14

ברצועת השעה 19:00, קשת 12 פתחה פער משמעותי עם 9.2% למהדורה המוקדמת. בקרב על המקום השני, הצליחה תוכנית האקטואליה "אזור בחירה" ברשת 13 לעקוף את המתחרים עם 5.1%, בעוד ש"שבע" עם שלזינגר וברדוגו בערוץ 14 נדחקה למקום השלישי עם 4.5%. אילה חסון בכאן 11 רשמה 2% בלבד.

מהדורות החדשות: מגי טביבי מצילה את המצב

נקודת האור המרכזית של ערוץ 14 נרשמה בשעה 20:00. בזמן ששאר משבצות הערב הציבו את הערוץ במקום השלישי בלבד, חדשות 14 בהגשת מגי טביבי הצליחה להציל את הכבוד של הערוץ ולהתייצב במקום השני והמכובד עם 6.9%. מדובר בנתון גבוה משמעותית מחדשות 13 שהסתפקו ב-4.2% ומחדשות 11 שרשמו 2.9%. חדשות 12 ממשיכה להוביל בבטחה עם 14%.

הפריים טיים: "ארץ נהדרת" מרסקת, ערוץ 14 שוב שלישי

ברצועת הערב המרכזית, "ארץ נהדרת" בקשת 12 רשמה נתון מפלצתי של 16.9%. למרות ההצלחה של מגי טביבי קודם לכן, בפריים טיים חזר ערוץ 14 למקום השלישי כאשר "הפטריוטים" הניבו 8.6%, בעוד ש"אהבה חדשה" ברשת 13 עקפה אותם עם 10.5%. בתחתית הטבלה נמצאת "החוקר והרב" בכאן 11 עם 2.2%.

לייט נייט: שליטה של קשת ורשת

גם בסיום הערב נשמר הדירוג: גיא פינס בקשת 12 עם 9.5%, "הצינור" ברשת 13 עם 5.9% וחדשות הלילה בערוץ 14 עם 3.3%. חדשות הלילה בכאן 11 חתמו את הרשימה עם 1% בלבד.