עקוץ 14 דורג אמש ברוב הערב רק במקום השלישי אחרי קשת 12 ורשת 13 ששידרו תכנית ריאליטי מול הפטריוטים. גזרת החדשות הצילה את הערב והגיעה למקום השני

נתוני הרייטינג של יום האתמול מציגים תמונה ברורה: קשת 12 ממשיכה להוביל ברצועות המרכזיות, בעוד ערוץ 14 שומר על נתח צפייה משמעותי ומבסס את מעמדו.

נתון מעניין היה כשהפטריוטים הגיעו רק למקום השלישי, בעוד מגי טביבי הצליחה לגרוף במהדורה 7.4% ולהגיע למקום השני. בד"כ הפטריוטים וינון מגל מניבים את אחוז הרייטינג הגבוה ביותר של הערוץ, אך אמש הייתה זאת כאמור מגי טביבי שהצילה את הערב של ערוץ 14.

ברצועת השעה 19:00 הובילה "המהדורה המוקדמת" של קשת 12 עם 8.9 אחוזי צפייה. אחריה "אזור בחירה" ברשת עם 5.8 אחוזים, ו"שבע עם יהודה שלזינגר" בערוץ 14 שהשיגה 4.6 אחוזים. תכניות הערב של כאן ו־i24News רשמו 2.4 ו־1.4 אחוזים בהתאמה.

בגזרת החדשות, מהדורת חדשות 12 שמרה על המקום הראשון עם 12.3 אחוזים. חדשות 13 השיגו 5 אחוזים, חדשות כאן 3.8 אחוזים, חדשות ערוץ 14 עם 7.4 אחוזים וחדשות i24News סגרו את הרשימה עם 1 אחוז.

בשעות הפריים־טיים, "הכוכב הבא" של קשת 12 בלטה עם 14.1 אחוזים והובילה את ערב הצפייה. "משחקי השף" ברשת רשמה 8.3 אחוזים, ו"הפטריוטים" בערוץ 14 עקבו אחריה עם 7.9 אחוזים. "מקום שמח" בכאן השיגה 6.5 אחוזים, ותכנית "הנוסף: פתחי ושי" בערוץ 14 רשמה 5.4 אחוזים.

ברצועת הלייט נייט, "גיא פינס" בקשת 12 הוביל עם 7.8 אחוזי צפייה. "הצינור" ברשת רשם 5.6 אחוזים, ו"סטורי לילה" בערוץ 14 ו"חדשות הלילה" בכאן השיגו 2.9 אחוזים כל אחד.