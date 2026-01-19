המגיש הפופולרי חשף בתוכנית הפטריוטים כי ראש הממשלה לא עונה לו לשיחות ולא חוזר אליו בימים האחרונים וזהו סימן כי "משהו קורה"

ההיערכות בישראל לתקיפה אמריקנית באיראן. אמש (ראשון) חשף המגיש הימני ינון מגל כי ראש הממשלה נתניהו לא עונה לו לשיחות בימים האחרונים וזהו סימן כי משהו קורה.

בתוכנית הפטריוטים אותה מגיש מגל בערוץ 14 סיפר: "לי יש מדד ינון מגל. אני את נתניהו לא משיג בימים האחרונים, הוא לא חוזר אליי. זה המדד שלי. ואני אומר לכם שאם הוא לא חוזר אליי כמה ימים, לפי המדד שלי – קורה משהו".

עירית לינור, חברתו לפאנל עקצה את מגל: "לא מספרים לך כי כי לא רוצים שתדע, ולא רוצים שתדע כי אתה אדם שיכול לספר את מה שהוא יודע".

אמש, נחתו שלושה מטוסי קרב מדגם F-35i "אדיר", מתוצרת חברת Lockheed Martin בבסיס נבטים של חיל האוויר. עם נחיתתם החלה קליטתם המבצעית של המטוסים, שיוצבו בטייסת "אריות הדרום" (טייסת 116) ובטייסת "נשר הזהב" (טייסת 140). על גבי המטוסים הוטבע סמל חיל האוויר.

מדובר בתוספת נוספת למערך ה"אדיר", הפועל מאז פרוץ המלחמה באופן רציף במגוון משימות הגנה ותקיפה בכלל זירות הלחימה. בחיל האוויר מציינים כי שילוב המטוסים החדשים נועד להרחיב את היקף הכשירות המבצעית ולחזק את היכולת להתמודד עם אתגרים משתנים בזירות השונות.

בצה״ל מדגישים כי קליטת המטוסים מהווה נדבך נוסף בתהליך חיזוק חיל האוויר, וכי היא משתלבת בהמשך שיתוף הפעולה הביטחוני עם ארצות הברית, הנתפס כמרכיב מרכזי בשימור העליונות האווירית ובחיזוק היציבות האזורית.