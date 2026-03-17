"השקענו מיליארדים במיגון ביה"ס וברגע האמת הכל הולך לבוידעם"

יו"ר ועדת הפנים בכנסת יעקב אשר תקף הבוקר את התנהלות מערכת החינוך וקרא לעשות מתווה שייתן מענה לילדים ויחזיר אותם לבתי הספר. לדבריו לא יתכן שמיליארדים הושקעו במיגון וברגע האמת הם שנשארים בבית

יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יעקב אשר תוקף את התנהלות מערכת החינוך ודורש להחזיר את הילדים למערכת החינוך. לדבריו על משרד החינוך לגבש מדיניות ומתווה מוסדר שייתן מענה לילדים. "אני פונה לשר החינוך זה זמן של החלטות מדיניות, אי אפשר להמשיך ככה זה ניצחון לאויבים שלנו, זה גול עצמי לנו וילדים שלנו.

הבוקר התכנסה ועדת הפנים של הכנסת בה התייחס ח"כ, יעקב אשר, למצב מערכת החינוך לדבריו ״כמו שהמדינה השכילה להוציא מתווה למקומות עבודה, כך חייבת להיות מדיניות אמיצה לניהול סיכונים להחזיר את הלימודים לבתי הספר והגנים, כדי שהחינוך לא יפגע".

לדבריו רבים מהילדים בישראל פוגשים מרחב מוגן רק בבתי הספר. הוא הסביר את קריאתו להחזרת הלימודים, בכך שלעיתים זמן ההגעה למקלטים קצר יותר בבתי הספר מאשר הילדים שמשחקים כדורגל בחצר ונאלצים לרוץ הביתה אל הממד.

הוא תקף את ההתנהלות ובזבוז הכספים: "המדינה השקיעה עשרות מיליארדים במיגון בתי הספר והגנים, והילדים מתרגלים שוב ושוב עם פיקוד העורף אבל כשמגיע הרגע האמיתי, כל התרגילים נשארים ב״בוידעם״.״

בעקבות המצב אשר, פנה במכתב לשר החינוך בו הוא דורש ממנו ומהממשלה לעשות מתווה אשר יתכתב עם המציאות: "צריך מדיניות של ניהול סיכונים יותר חכמה יותר מעיזה. אני חושב שיש להחזיר לעשות מתווה שימפה, הרי כל עיר מובילה את זה . אם יהיה ראש עיר שיגיד שאצלו הוא לא יכול אני אקבל את זה, אבל צריך מתווה שמתכתב עם המציאות.

מפקירים את מערכת חינוך

הוא המשיך ואמר כי "לא יכול להיות אנחנו נפקיר את שדה הקרב הזה שנקרא החינוך של הילדים שלנו. אני מברך את ההחלטה להחזרת הילדים בסיכון כבר לפני שבוע, אבל מה אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהפכו לילדים בסיכון ? "

"זה הזמן למדיניות -רוב הילדים צריכים לחזור לאלתר ללימודים אי אפשר ככה. צריך החלטה אמיצה עם ניהול סיכונים, לא בשליפה מהמותן. שיהיה אפשר לסנכרן אותה. כל עיר עם הבעיות שלה ".

אשר תקף גם את הסתמכות מערכת החינוך על הלמידה מרחוק ואמר "אי אפשר להסתמך על תוכניות הלימוד המקוון אתם יודעים בדיוק איך זה נראה".



