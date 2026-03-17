הנהגת ההורים הארצית מפרסמת סקר מיוחד המראה מה ההורים חושבים על נושא פתיחת מערכת החינוך, ומהם האתגרים איתם הם מתמודדים. נתון מפתיע שעולה הוא שרוב ההורים נותנים אמון בפיקוד העורף והחלטותיו

ההורים בישראל מעדיפים כי מערכת החינוך תהיה סגורה עד חג הפסח. כך עולה מסקר שערכה הנהגת ההורים הארצית בקרב ההורים בישראל.

על רקע ההודעה הודעת שר החינוך, יואב קיש, על החזרת מערכת החינוך לפעילות ברשויות הצהובות, הנהגת ההורים מפרסת סקר מיוחד החושף כי לאור מטחי הטילים לישראל, הם מעדיפים להשאיר את ילדיהם בבתים לפחות עד חג הפסח.

הסקר נערך בקרב מעל 17 אלף הורים ומעלה את הקשיים והאתגרים שההורים וילדיהם חווים במהלך מבצע שאגת הארי. מעל ל-60% מההורים רוצים שמוסדות החינוך יהיו סגורים עד פסח ואת השלמת הימים יבצעו במהלך החופשה. 60% מההורים אינם בטוחים בחזרה ללימודים או מתנגדים לה.

מה חושבים ההורים על החזרה ללימודים

כאמור רוב ההורים לא בטוחים בהחזרת הילדים ללימודים ואפילו מתנגדים לכך. מתוכם קרוב ל40% העידו כי לא ישלחו את ילדיהם למוסדות החינוך אם הלימודים יחודשו. 6.6% ציינו כי ישלחו את ילדיהם ללימודים רק בשל אילוצי עבודה.

יש לציין כי נכון לתקופה זו למרות שרוב ההורים מעדיפים את סגירת מערכת החינוך ורבע מהם מתנגדים לסגירה כוללת.





חינוך מיוחד

מנגד בקרב המשפחות המיוחדות, קרוב ל40% מהמשפחות מציינים כי ישלחו את ילדיהם למסגרות החינוך המיוחד במידה וייפתחו, מתוכם 25% מעידים על הקשיים של ילדיהם והצורך הדחוף במסגרת עבורם. למרות הקשיים בהשארת הילדים בבית, ההורים ציינו כי לא ישלחו את ילדיהם לבתי הספר עד לירידה משמעותית באזעקות.









למידה מרחוק ומענה רגשי

ביקורת רבה עלתה מצד ההורים על הלמידה מרחוק, זאת למרות ששר החינוך הצהיר כי היא לא תופסק לאור החשיבות שהוא רואה בקשר עם הילדים בתקופה זו.

הביקורת מתבטאת גם בסקר ההורים בו 38.4% מההורים חושבים כי הלמידה מרחוק מיותרת ואינה חוצה, מנגד 30% חושבים כי היא חשובה אבל יש בה הרבה בעיות.

גם מבחינת המענה הרגשי ההורים חלוקים כש34.5% מהם חושבים כי המענה מספק. 37% מציינים כי הוא חלקי בלבד ו28.5% חושבים כי אין מענה מספק כלל.

מאמינים בפיקוד העורף

למרות הביקורת על פתיחת הלימודים והלמידה מרחוק ההורים הביעו אמון בגורמים הרשמיים: פיקוד העורף נמצא בראש, 60% מההורים סומכים עליו ועל החלטותיו. לאחר מכן נמצאות הנהגות ההורים המקומיות עם 46.6% והרשויות המקומיות וראשי הערים זוכים לרמת אמון של 42.4% .





החלוקה על פי מקום מגורים





ההחלטה על שליחת הילדים ללימודים, משתנה בהתאם למקום מגוריהם על פי הסקר שנערך באזור הצפון רק 14% מוכנים לשלוח את ילדיהם לבתי הספר. באזור הדרום רק 19%. מנגד באזור ירושלים האחוזים כבר עולים 34% מוכנים לשלוח את הילדים למוסדות חינוך ובאזור השרון 30% מההורים.









ההחלטה גם תלויה בגיל הילדים

הנתונים מראים כי ככל שהילדים קטנים יותר מעונות וגני ילדים ההורים מוכנים לשלוח את הילדים למסגרות גם בשל אילוצי עבודה (50.5% בקרב הפעוטות ו46.3% בקרב גני הילדים). מנגד למעלה ממחצית ההורים בחינוך העל יסודי אמרו כי לא ישלחו את ילדיהם לבתי הספר. בחינוך היסודי רק 23% מההורים ישלחו את הילדים.













האתגרים בתקופת הלחימה

ההורים ציינו כי האתגרים העיקריים שלהם הם העומס הרגשי והקושי לעבוד (53% ציינו כי מדובר בשילוב של הדברים). שליש מההורים אף ציינו כי הם חרדים למצבם ומצב ילדיהם. 20% ציינו את הנושא הכללי.





אורן אוזן, יו״ר הנהגת ההורים הארצית: "כמי שמייצגים את הורי ישראל אנחנו רואים עד כמה הנושא הזה בוער בשטח. הסקר הזה פשוט התפוצץ במספר המשיבים, עם למעלה מ-17 אלף הורים מכל רחבי הארץ שבחרו להשמיע את קולם בתוך זמן קצר. המסר שעולה ממנו ברור: הורים בישראל מחפשים ודאות, סדר ותכנון. מערכת החינוך חייבת להיות מוכנה למצבי חירום מראש עם תכנית מסודרת וקריטריונים ברורים להפעלה, לסגירה וללמידה מרחוק, כדי שמשפחות לא יישארו בכל פעם מחדש לבד בין העבודה, הילדים והמציאות הביטחונית, זאת לצד תכנית סדורה של הגנה מפני פיטורים להורים שבוחרים להישאר עם ילדיהם בבית ופיצויים ראויים."



