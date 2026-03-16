מערכת החינוך חזרה? מספר התלמידים שחזרו ללימודים

משרד החינוך מפרסם כי למרות האישור לחזרה ללימודים באזורים נרחבים ברחבי הארץ, פחות מחצי מהתלמידים באזורים שאושרו חזרו היום (שני) לספסל הלימודים.

על פי הנתונים ביום הראשון של החזרה למידה הפיזית: כ-172 אלף תלמידים חזרו ללמידה במוסדות החינוך – כ-47% מהפוטנציאל באזורים שבהם ניתן לפתוח.

שר החינוך יואב קיש: "אלפים רבים מהתלמידים ברשויות שהוגדרו צהובות כבר חזרו היום למוסדות החינוך, זהו צעד ראשון בתהליך מדורג ואחראי.

"בביקור שקיימתי היום במועצות האזוריות אשכול וחוף אשקלון ראיתי בתי ספר שפועלים בהתאם להנחיות פיקוד העורף, כך היה גם בזמן אזעקה התלמידים והצוותים פועלים בצורה מסודרת ובטוחה".

"מתווה פתיחה מוגן מאפשר להשיב בהדרגה את השגרה החינוכית ולחזק את החוסן של הילדים, המשפחות והעורף כולו. הצעד הבא של מערכת החינוך יהיה לאשר החרגות שיאפשרו למסגרות החינוך המיוחד לפעול במתווה מוגן בכל הארץ".