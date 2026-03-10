משרד החינוך הורה לסגור ישיבה בבני ברק שפעלה בניגוד לחוק

משרד החינוך הוציא היום (שלישי) צו סגירה למוסד החינוכי "ישיבת עטרת יוסף" בבני ברק, לאחר שלטענת המשרד המשיך לפעול בניגוד להוראות החוק ולמרות צו קודם שניתן להפסקת פעילותו.

על פי צו הסגירה, שנחתם על ידי סמנכ"ל ומנהל מינהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוך, פארס טוויל, המוסד פועל "בניגוד לדין". במסמך נכתב כי כבר ב־28 בפברואר ניתנה הוראה לסגור את הישיבה, אך למרות זאת הפעילות במקום נמשכה.

במשרד החינוך ציינו כי בביקורת שנערכה ב־5 במרץ על ידי גורמי אגף האכיפה נמצא כי "המוסד החינוכי פועל בניגוד לצו הסגירה ותוך סיכון לשלומם וביטחונם של התלמידים והעובדים במוסד".

עוד נכתב בצו כי "המשך הפעלת המוסד בניגוד להוראות החוק וההנחיות מהווה סיכון של ממש לשלומם וביטחונם של התלמידים והעובדים". בהתאם לכך, הוחלט להוציא צו סגירה שנכנס לתוקף עם מסירתו.

במסמך הודגש כי "צו הסגירה יעמוד בתוקפו עד אשר יבוטל על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך או על ידי בית המשפט".

ישיבת "עטרת יוסף" פועלת כחלק מרשת מוסדות חינוך חרדית. בראש הרשת עומד הרב שלום בער סורוצקין, ונשיאי המוסדות עד לפטירתם היו הרב אהרן יהודה לייב שטינמן והרב חיים קניבסקי.