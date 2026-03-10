ארוחת הבוקר של בן גוריון: מתכון לקוץ' מוץ'

בימים של לחימה בו כולנו מבלים בבתים ובמטבח, תוכלו להתנסות במתכון אותו הכינה פולה בן גוריון מדי בוקר לבעלה ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון. 5 דקות הכנה ויש לכם ארוחה מוכנה ובריאה

לאכול כמו בן גוריון. בימים אלו שתושבי ישראל נמצאים שעות בבתים ובמרחבים המוגנים, אנו חוזרים לבלות במטבח ושוברים את הראש מה עוד אפשר להכין.

על מנת לסייע המועצה לאתרי מורשת הוציאה בימים אלו חוברת מתכונים מיוחדת עם מתכונים מראשית המדינה ועד ימינו.

בין המתכונים ניתן למצוא את הקוץ' מוץ' - ארוחת הבוקר שהכינה פולה לבעלה וראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון מידי בוקר מתוך דאגה לתזונה בריאה.

מתכון לקוץ' מוץ'

1 גביע אשל

1 גביע גבינה לבנה

חצי קופסת רסק תפוחים

סירופ פטל לפי הטעם

אופן ההכנה

מערבבים את כל החומרים יחד - על מנת להגיע למרקם חלק ניתן להשתמש בבלנדר

יש להגיש קר.

==

המתכון באדיבות צריף בן גוריון - שדה בוקר