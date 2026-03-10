הפרקליטות תערער: בצלאל זיני ישוחרר למעצר בית

בית המשפט המחוזי החליט כי בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ, ישוחרר למעצר בית. הפרקליטות צפויה לערער

בית המשפט המחוזי בבאר שבע הורה לשחרר למעצר בית את אחיו של ראש השב"כ בצלאל זיני, שנאשם בפרשת ההברחות לעזה.

במקביל, התקבל צו עיכוב ביצוע להחלטה, כדי לאפשר לפרקליטות לערער לבית המשפט העליון.

במהלך הדיון פנה השופט אלון גביזון לנציגת הפרקליטות: "גבירתי מאמינה שאם אשחרר את זיני למעצר בית יש מסוכנות למדינת ישראל. בואו חברים, מספיק. בוא נגיד שעשה וסייע לאויב, מה שאני לא חושב. אחד כזה שהיה כל חייו פלס ושגה ועשה את הטעות הכי מכוערת בחייו. לפעמים צריך לעצור ולנשום".

הפרקליטה התעקשה: "ברגע שבוצעה עבירה כה חמורה די אפילו בפעם אחת להראות את המסוכנות".

זו לא ההתבטאות הראשונה של בית המשפט נגד עמדת הפרקליטות, וטענה לכך שאין הוכחה לסעיף "סיוע לאויב".