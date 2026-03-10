אתמול קיבלנו הסבר למבצע הסודי של שלדג בלבנון

תיעוד: כך פשטה יחידת שלדג על בית החולים שיפא

תיעוד: כך פשטה יחידת שלדג על בית החולים שיפא צילום: צילום: דובר צה"ל

שנה וחצי אחרי פעולת הקומנדו של שלדג בלבנון, אתמול קיבלנו הדגמה ליכולת של הטילים המדויקים אותם בנו האיראנים עבור חיזבאללה. פעולת הסיכול הצילה את מדינת ישראל

מבצע 'שאגת הארי' היום ה-11. שיגורם של הטילים המדויקים אתמול מלבנון לעבר העורף הישראלי הוא דבר שנלקח מראש בחשבון.

כדי להבין את משמעותה של הטילאות המדויקת די אם נחזור ללילה שבין השמונה לתשעה בספטמבר 2024 כאשר פעולת קומנדו של יחידת שלדג בגיבוי חיל האוויר כנגד מרכז סרס והמפעל התת קרקעי לייצור טילים מדויקים של משמרות המהפכה - השמידה מפעל שלם.

זאת הייתה רק אחת מפעולות רבות (בעוד המלחמה בדרום ובצפון נמשכת) כדי לסכל את ניסיונות האיראנים לספק נשק לארגון החיזבאללה ובייחוד את פרויקט הטילים המדויקים.

טילים אלו שיכולים להיות משוגרים למרחק של למעלה מ-200 קילומטרים ובדיוק של עד כ-10 מטרים היו נושא מרכזי גם במב"מ ( מלחמה שבין המלחמות).

הפעולה בזמנו שהשמידה את המרכז בסוריה הייתה רק אחת מיני פעולות רבות שעשו חיל האוויר ויחידות נוספות כדי להפחית עד כמה שניתן את היכולת לשגר, את הבנייה עצמה ואת מרכיבי הטילאים השונים במשך כל השנתיים האחרונות.

הרעיון המרכזי היה לפגוע בתשתית של המפעלים וכך עשו עם תקיפות גם בביירות, גם בסוריה וגם במקומות נוספים.

התוכנית של האירנים הייתה לייצר בסוריה טילים במפעל שיניב כ-200 טילים בליסטים בשנה בטווחים שיכולים לנוע בין 70 ל-300 קילומטרים כאשר המפעל בסוריה החל בייצור ניסיוני חודש לפני הפעולה נגדו.

"היינו אתמול, ובמלחמה יכולים להיות במציאות אחרת לחלוטין" אומר גורם בכיר לסרוגים "אילו לא היינו פועלים במרחב סוריה במתקן הקרקעי ובמקומות נוספים" .

"ההבנה היא שעדיין יש בידי החיזבאללה כמויות בודדות אומנם אבל ישנם של טילים מדויקים לעורף העמוק הישראלי" אומר הגורם.

כאשר ארגון החיזבאללה שיגר אתמול מספר טילים שחלקם יורט וחלקם נפלו בשטחים פתוחים הייתה זו רק דוגמית למה שהיה עלול ויכול להיות כאן ואחת הפעולות שעושה חיל האוויר גם בימים אלו במתקנים בבקעא ובביירות היא כנגד התעצמות החיזבאללה בנושא הטילים המדויקים.

הגם שהיום האפשריות הם דלות ומצומצמות במערכת הביטחון ערוכים לשיגורים נוספים אבל בוודאי לא בכמויות ובאיכות שהייתה בידי הארגון והאיראנים עם פתיחת המערכה הנוכחית וגם לפניה אחרי מבצע עם כלבי והשמדת המתקן בסוריה.