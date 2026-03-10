הילדה של כולנו: דנה פרידר ויהודה לוי הפכו להורים לבת בכורה

אחרי יותר משנתיים של זוגיות מתוקשרת, דנה פרידר ויהודה לוי הפכו להורים לבת ראשונה. בראיון לסרוגים סיפר לוי על החשש מהשילוב בין קריירה עמוסה להורות: "אין לנו מושג - נזרום תוך כדי"

לאחר יותר משנתיים של זוגיות שזכתה ללא מעט תשומת לב, השחקנים דנה פרידר ויהודה לוי נכנסו אתמול (שני) לפרק חדש ומשמח בחייהם: השניים הפכו להורים לבת ראשונה.

"שיישאר בינינו"

הבשורה על ההיריון פורסמה בספטמבר 2025, אז שיתפו בני הזוג ברשתות החברתיות תמונה משותפת שבה נראת דנה בהריון, וצירפו לה את הכיתוב המסקרן: "שיישאר בינינו". כעת, כמה חודשים לאחר ההכרזה, המשפחה התרחבה והשניים קיבלו לעולם את בתם הבכורה.

"אין לנו מושג - נזרום תוך כדי"

בראיון קודם לסרוגים, עוד לפני הלידה, התייחס יהודה לוי לשילוב בין קריירה עמוסה לבין הורות טרייה.

"שני שחקנים עם לוחות זמנים עמוסים, ילד ראשון בדרך - איך זה הולך לעבוד?" נשאל אז. לוי השיב בכנות: "אין לנו מושג. נזרום תוך כדי. אנחנו לא הראשונים שעושים את זה, יהיה בסדר".

יהודה לוי צילום: סרוגים

כשנשאל האם בכוונתו לחשוף את התינוקת ברשתות החברתיות, הבהיר כי לפחות בהתחלה הם מעדיפים לשמור את הרגעים לעצמם.

לדבריו, בתקופה הראשונה הם צפויים לשמור על פרטיות ולא לחשוף את הילדה לעיני הציבור.