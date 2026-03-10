פעיל השמאל: "סיפקנו לאיראן סיבה לייצר פצצת אטום"

‏פעיל השמאל וטייס הקרב לשעבר אבנר ירקוני, התייחס בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו למלחמה מול איראן, וכתב: "נעשה את זה פשוט: ‏אם האיראנים ‏היו צריכים סיבה ‏לְזָרֵז הגעה לאטום - ‏אז סִפַּקְנוּ להם אותה...".

בתגובה, רבים תקפו אותו על כך, וטענו כי הוא מתעלם מכך שהמשטר האיראני מעוניין להשמיד את כל מדינת ישראל כבר עשרות שנים.

אחד המגיבים כתב: "אתה אומר האיראנים כאילו מדובר בעם האיראני שרוצה נשק גרעיני ולא רק במשטר הקיצוני שלו שרוצה נשק גרעיני כדי להשמיד אותך ובינתיים מפעילים טרור חובק עולם, נגדך. באמת שכל הטייטלים שלך, מסתבר שהם לא ערובה לכלום".

גולש נוסף כתב: "איזו סיבה סיפקנו להם? ‏איראן מנסה להגיע לאטום מעל 20 שנה ובלי שום קשר למלחמה הזו. ‏היא המדינה היחידה בעולם שכבר 50 שנה מצהירה שהיא חפצה בהשמדת ישראל".