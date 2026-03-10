מי הוא האיש עם המישקף הלבן שנדחף לפריימים של כתבי החדשות?

גולשים וצופים רבים שמו לב לדמות מסתורית עם משקפיים לבנים וחולצה לבנה שמופיעה שוב ושוב מאחורי כתבי חדשות מזירות אירוע. מי הוא "המישקף הלבן" שמצליח להיכנס כמעט לכל פריים?

בשבוע האחרון צופי חדשות וגולשים ברשת התחילו לשים לב לתופעה מוזרה שחוזרת על עצמה בשידורים מזירות נפילות ואירועים ביטחוניים: אותו אדם מופיע שוב ושוב מאחורי הכתבים.

מדובר בתומר שלומי, שמכנה את עצמו "המישקף הלבן", בגלל משקפי השמש הלבנים והחולצה הלבנה שהוא לובש כמעט תמיד.

דמות שחוזרת בכל שידור

שלומי מפעיל עמוד בידור ברשתות החברתיות ומראיין אנשים במסגרת הפעילות שלו. אבל בתקופה האחרונה הוא הפך לשיחת היום מסיבה אחרת לגמרי - הנוכחות החוזרת שלו בשידורי חדשות מכל מיני זירות ברחבי הארץ.

גולשים ברשת טוענים כי אפשר לראות אותו שוב ושוב עומד מאחורי כתבי טלוויזיה בזמן שידורים חיים. לפעמים בערוץ אחד, לפעמים בערוץ אחר, ולעיתים אפילו באותו יום בכמה שידורים שונים. ברוב המקרים הוא עומד ברקע, מסתכל לכיוון המצלמה ונכנס לפריים בזמן הדיווח.

המישקף הלבן צילום: מתוך הסטורי של תומר

מחפש את המצלמה?

ברשת כבר התחילו לטעון שמדובר במשהו מכוון. לפי חלק מהתגובות, נראה שהוא מחפש את צוותי הצילום בזירות וממקם את עצמו מאחוריהם כדי להיכנס לפריים של השידור.

בכמה מהקטעים שפורסמו ברשת ניתן לראות אותו עומד בדיוק מאחורי הכתב בזמן הדיווח - מה שגרם לגולשים להתחיל לזהות אותו במהירות ולדבר על התופעה.

המישקף הלבן צילום: מתוך הסטורי של תומר

מזכיר את "לירן חולצה אפורה"

התופעה הזכירה להרבה גולשים סיפור מוכר מהעבר - "לירן חולצה אפורה", אדם בשם לירן שנהג במשך שנים להגיע לזירות אירועים ולהופיע שוב ושוב מאחורי כתבי חדשות בשידורים חיים. הוא קיבל את הכינוי בגלל העובדה שכמעט תמיד הופיע עם אותה חולצה אפורה, והפך עם הזמן לתופעת רשת שגולשים ניסו לזהות בכל שידור.

כעת, כשהתופעה חוזרת עם "המישקף הלבן". לירן עצמו אף התייחס לכך בראיון ליבגני, ואמר על תומר שלומי כי הוא "חולה נפש" ו"מחפש את המצלמות" -למרות שגם הוא עצמו היה מוכר במשך שנים כמי שנהג להיכנס לפריימים של שידורי החדשות.

לירן חולצה אפורה צילום: מתוך יוטיוב

"הכוכב של המלחמה"

גם הפעם הסיפור כבר מתחיל לתפוס תאוצה ברשת. כוכב הרשת אורן להב אפילו העלה סרטון עם תומר שלומי, שבו הציג אותו בהומור כמי שהפך ל“כוכב החדש של המלחמה”.

מאז הסרטון, עמודי בידור רבים כבר מדברים על “המישקף הלבן”, והגולשים ממשיכים לחפש אותו בכל שידור מזירה חדשה. מבחינת הרשת, נראה שכבר יש משחק חדש: לראות דיווח חדשותי ולבדוק אם גם הפעם הוא יופיע מאחורי הכתב.