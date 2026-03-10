מבזקים
מדהים: כך חוסלו מחבלי חיזבאללה שניסו לפגוע בכוחותינו

חוליות מחבלים זוהו סמוך לכוחות וחוסלו בתקיפות מהאוויר ומהקרקע, מבנה שבו התכנסו מפקדי כוח רדואן ומחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה הותקפו במסגרת פעילות צה"ל בדרום לבנון.

כ"א אדר התשפ"ו
פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון

כוחות צה"ל מאוגדות 91 ו-36 ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון במסגרת מהלך ההגנה הקדמי שמטרתו סיכול תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה וחיזוק ההגנה על יישובי הצפון.



על פי צה"ל, אמש (שני) זיהו לוחמי חטיבה 769 חוליית מחבלים של הארגון שפעלה במרחב. זמן קצר לאחר הזיהוי תקף חיל האוויר את החוליה וחיסל את המחבלים. במהלך הפעילות איתרו הכוחות גם אמצעי לחימה רבים וחומרי תעמולה של הארגון.



במקביל, כוחות אוגדה 91 זיהו חשודים נוספים ששהו בקרבת כוחות צה"ל והיוו איום. חיל האוויר תקף את החשודים וחיסל אותם.

בתוך כך, כוחות אוגדה 36 החלו לבצע פשיטות ממוקדות במרחב דרום לבנון. במהלך אחת הפעולות זוהו מחבלים שנכנסו למבנה סמוך לכוחות. לאחר הזיהוי ירה טנק לעבר המבנה וחיסל את המחבלים.




בנוסף לכך, הותקף מבנה שבו התכנסו מפקדים מיחידת "כוח רדואן" של חיזבאללה, וכן מחסן אמצעי לחימה של הארגון.



בצה"ל מציינים כי הכוחות ימשיכו לפעול במרחב במטרה לחזק את קו ההגנה הקדמי ולמנוע את התעצמותו ושיקומו של ארגון חיזבאללה.

