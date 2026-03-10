"אבא בוא ותחזק אותי": ליאם גולן במסר חזק של אמונה לעם ישראל

ליאם גולן משחרר את הסינגל החדש "להיות רק בשמחה" - שיר קצבי עם מסר של אמונה, הודיה ושמחת חיים. המילים מזכירות להודות על מה שיש, לקחת הכול בפרופורציה ולהאמין שהכול לטובה

ליאם גולן משחרר את "להיות רק בשמחה" - שיר קצבי עם מסר של אמונה, אופטימיות והסתכלות חיובית על החיים. המילים מזכירות להודות על מה שיש, לשמור על שמחה ולהאמין שהכול לטובה.

האזינו לשיר החדש של ליאם גולן - "להיות רק בשמחה"

את השיר כתבו והלחינו יוצרי הלהיטים אבי אוחיון ואופיר כהן, ועל ההפקה המוזיקלית חתום מתן דרור. התוצאה היא שיר קצבי ומשמח שמבקש להזכיר מסר פשוט אך משמעותי: לבחור בשמחה ולהאמין שהכול לטובה.

מסר של שמחה בתוך שגרת החיים

המילים של השיר מתייחסות לרגעים הקטנים של היומיום - מהבוקר שבו קמים ומודים לה', ועד ההתמודדות עם אתגרים קטנים בדרך. כך למשל נפתח השיר: "תקום בבוקר ותגיד תודה לאל/ תשטוף פנים ואל תשכח להתפלל/ תשים חיוך ואז תצא לעבודה/ וכל מה שתרצה אין זו אגדה".

בהמשך מתייחס השיר גם לרגעים פחות נעימים מהשגרה, כמו פקקים בכביש או דו"ח שקיבלת בדרך, ומזכיר לקחת את הדברים בפרופורציה: "צפרו לך בכביש או סתם קיבלת דוח/ עזוב אחי זה לא כדאי לך לכעוס/ ואם עדיין לא מצאת אהבה/ אל תשכח בסוף הכל זה לטובה".

ליאם גולן. צילום: באדיבות יח

תפילה פשוטה לשמחה

בפזמון פונה גולן בתפילה ישירה: "אבא בוא ותחזק אותי/ רק אתה תמיד אוהב אותי/ שמור לי על הבית ועל כל המשפחה/ תן לנו להיות רק בשמחה".

בהמשך מופיעה גם התייחסות לשבת ולמשמעות שלה בתוך המרוץ של השבוע: "שישה ימים אתה עמל בלי מנוחה/ תנוח בשבת תהיה לך ברכה/ תאהב את החיים כי יש לך על מה/ ואל תשכח לרקוד זה טוב לנשמה".

צד נוסף במוזיקה של ליאם גולן

עם "להיות רק בשמחה", גולן מציג שיר שמח ואנרגטי לצד מסר של אמונה והודיה. השיר משלב קצב שמח עם מילים שמבקשות להזכיר שגם בתוך השגרה - יש מקום לשמחה, לאמונה ולהסתכלות חיובית על החיים.